R. Raši diskutoval s francúzskym veľvyslancom o umelej inteligencii

Bratislava 20. novembra (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) prijal francúzskeho veľvyslanca Nicolasa Surana. Diskutovali o regulácii umelej inteligencie (AI) na úrovni EÚ, o čom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR informovalo v stredu.



So Suranom diskutovali aj o experimentálnych regulačných prostrediach, tzv. sandboxoch. Ide o kontrolované prostredia uľahčujúce bezpečný vývoj, testovanie a overenie inovatívnych systémov AI na obmedzený čas pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky. Veľvyslanec Suran zdôraznil význam francúzskeho sandboxu zameraného na ochranu osobných údajov a jeho prínos pre verejnú správu.



MIRRI pripomenulo, že plánuje vybudovanie vysokovýkonného počítača Perún s výkonom približne 25 petaflopov za sekundu (PFLOP/s) do konca budúceho roka. Má posilniť výpočtové kapacity Slovenska a v roku 2026 sa podľa rezortu dostane na výkonovú špičku v strednej Európe a na popredné miesta v celoeurópskom porovnaní. "Budovanie superpočítačovej infraštruktúry je nevyhnutné pre inovácie a rozvoj AI v našej krajine," zdôraznil Raši.



Témou diskusie bol aj Program Slovensko, ktorý v aktuálnom programovom období nahradil pôvodných 11 operačných programov z programového obdobia 2014 - 2020. Minister Raši francúzskeho veľvyslanca informoval, že v rámci tohto programu je z celkovej alokácie 12,59 miliardy eur realizovaných cez mechanizmus integrovaných územných investícií 2,41 miliardy eur.