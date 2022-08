R.Raši: Nové priestory MIRRI nebudú lacnejšie

Bratislava 4. augusta (TASR) – Zmena sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyvoláva podozrenia z netransparentnosti. Vyhlásil to vo štvrtok na tlačovej konferencii bývalý vicepremiér pre informatizáciu a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. Tvrdí, že podmienky súťaže na prenájom nových priestorov mohla splniť len jedna developerská skupina. Podotkol, že prenajatá výmera je výrazne vyššia, ako je potrebné a v konečnom dôsledku to ani nebude lacnejšie.



Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) podľa Rašiho v materiáli predloženom na vládu deklarovala, že v konaní na výber priestorov bolo oslovených 12 spoločností. Z nich šesť nereagovalo, tri odpísali, že požiadavky nie sú schopné splniť, tri ponuku predložili, pričom jednu vylúčili. Zostali tak dve, ktoré formálne splnili podmienky, a tie podľa Rašiho patria do tej istej developerskej skupiny. "Zadanie ministerky Remišovej mohla splniť de facto iba jedna jediná developerská skupina," skonštatoval s tým, že podľa neho o tom musela vedieť, keďže si pred spustením súťaže dala urobiť analýzu trhu.



Raši zároveň kritizoval zámer, aby všetci zamestnanci ministerstva boli v jednej budove. MIRRI podľa neho nie je "pásová výroba áut", kde musia byť všetci pokope. Keby súťaž ministerka rozdelila na viacero menších projektov, uchádzačov podľa neho mohlo byť oveľa viac.



Keď ministerka deklarovala, že ušetrí oproti súčasnosti v desaťročnom meradle sedem miliónov eur, podľa Rašiho klamala. "Pani ministerka Remišová nieže neušetrí, ale zaplatí sa minimálne o sedem, možno o deväť miliónov eur viac za tých desať rokov, ako by platila doteraz," myslí si. Dodal, že súťaž sa robila v čase koronakrízy, keď ceny nájmov nestúpali.



Raši podotkol, že ministerka vo vládnom materiáli tvrdí, že aktuálne ročné náklady za všetky budovy a kancelárske priestory sú 4,5 milióna eur ročne a po presťahovaní budú 3,8 milióna eur. Keď preberala úrad a priradila k nemu aj iné oblasti, boli pritom podľa neho náklady 3,1 milióna eur ročne. Dodal však, že ministerka uzavrela ďalšie zmluvy, ktoré zvýšili náklady ministerstva na 4,5 milióna eur.



Kritizoval tiež výmeru priestorov, ktorá je podľa neho výrazne vyššia, ako je potrebné. Skonštatoval, že európskym štandardnom v biznis centrách je 10 – 15 štvorcových metrov (m2) na jedného pracovníka, pričom MIRRI má mať pre takmer 900 zamestnancov 22,5 m2 na pracovníka.