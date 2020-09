R.Raši: Podpora cestovného ruchu v SR je nedostatočná

Bratislava 16. septembra (TASR) – Slovenská vláda nedostatočne podporuje cestovný ruch. Toto odvetvie je pritom jedným z najviac zasiahnutých koronakrízou. Príkladom môžu byť okolité štáty, napríklad Rakúsko prijalo prvé opatrenia už v marci. Skonštatoval to v stredu na brífingu pred Národnou radou (NR) SR nezaradený poslanec Richard Raši, ktorý pôsobí v novovzniknutej strane Hlas - sociálna demokracia.



Na Slovensku bolo podľa neho prijaté zatiaľ len jedno špecifické opatrenie pre toto odvetvie a to smerovalo k cestovným kanceláriám. Podotkol, že toto opatrenie nebolo cielené najmä na podporu domáceho turizmu.



Ako príklad uviedol Raši okolité krajiny. Priblížil, že v Českej republike prijali niekoľko špecifických opatrení, ako sú kompenzácie hotelom za obdobie, keď museli byť zatvorené, či program "COVID lázně", v ktorom občania ČR, ktorí platia zdravotné poistenie, majú nárok na zľavu na pobyt v kúpeľoch. Tento nástroj by bol podľa Rašiho vhodný aj pre Slovensko.



Skonštatoval, že Rakúsko predstavilo balík opatrení pre cestovný ruch už v marci. Rakúska vláda podľa neho napríklad poskytuje turistickým zariadeniam dotácie na fixné náklady a dočasné zníženie DPH v tomto sektore o 5 %. Maďarsko zasa podľa Rašiho vyčlenilo balík peňazí na podporu cestovného ruchu pre maďarskú turistickú agentúru.



Minister financií SR Eduard Heger (OĽANO) pritom prednedávnom uviedol, že chcú priniesť najlepšie riešenie pre cestovný ruch, a preto si ešte nechali čas pár týždňov na komunikáciu a identifikovanie problému. "Rakúsko prijalo prvé opatrenia v marci, my teraz v septembri si chceme nechať ešte pár týždňov na to, aby sme rozmýšľali, komu pomoc dať a komu nedať," komentoval Raši. Kritizoval tiež Hegerove slová o tom, že zníženie DPH v cestovnom ruchu zrejme nie je adresné riešenie. Poukázal na to, že také krajiny, ako je Rakúsko, k tomuto kroku pristúpili.



"Celkovo došlo k poklesu 8,7 milióna prenocovaní na Slovensku a predstavuje to úbytok 49 % výkonov v ubytovacích zariadeniach," upozornil Raši na situáciu v cestovnom ruchu s tým, že to súvisí aj s prepúšťaním v tomto sektore. Poznamenal, že opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, boli v cestovnom ruchu málo využiteľné. "Netreba špekulovať, treba sa inšpirovať pozitívnymi príkladmi," zdôraznil.