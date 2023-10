RRZ: Ak sa neprijmú opatrenia, dlh vzrastie na takmer 70 % HDP

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ak nebudú v nasledujúcich rokoch prijaté žiadne konsolidačné opatrenia, hrubý dlh verejnej správy vzrastie do konca roku 2027 na úroveň 69,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v novej strednodobej fiškálnej prognóze, ktorej celej znenie zverejní v piatok (6.10.). Tohtoročná hodnota verejného dlh sa odhaduje na 56,7 % HDP.



Zadlženie Slovenska bude podľa rozpočtovej rady rásť aj vtedy, ak sa budú verejné financie ozdravovať tempom iba 0,5 % HDP ročne. To predstavuje sumu približne 750 miliónov eur ročne a ide o minimum vyplývajúce z pravidla výdavkových limitov. V takom prípade by podľa RRZ verejný dlh vzrástol v prognózovanom období o niečo miernejšie, na úroveň 65 % HDP.



"K stabilizácii dlhu by v časovom období štyroch rokov došlo len v prípade, ak by došlo ku konsolidácii aspoň 0,75 % HDP ročne, teda v priemere vyše jednej miliardy eur. V takom prípade by dlh v roku 2026 aj 2027 dosiahol okolo 62,7 % HDP," vyčíslila rozpočtová rada.



Ešte lepší scenár pre verejný dlh by predstavovala situácia, ak by vláda potrebné ozdravenie verejných financií sústredila do prvých dvoch rokov volebného obdobia. "Ak by celkovú konsolidáciu približne 3 % HDP (4,5 miliardy eur) stihla v prvej polovici svojho mandátu, dlh sa môže stabilizovať už o rok skôr," doplnila RRZ.