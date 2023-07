Bratislava 4. júla (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) aktualizovala limity verejných výdavkov na roky 2023 až 2025. Podľa zákona tak musí urobiť každý rok k 30. júnu. Pôvodné limity schválila Národná rada (NR) SR vo februári tohto roka.



Aktualizovaný limit verejných výdavkov pre tento rok sa zvýšil na 41,684 miliardy eur z predchádzajúcich 41,321 miliardy eur. Naopak, najmä v dôsledku požiadavky dlhovej brzdy na vyrovnaný rozpočet sa limit pre rok 2024 výrazne znížil na 38,488 miliardy eur z pôvodných 44,309 miliardy eur. Mierne klesol aj limit pre rok 2025, a to na 45,354 miliardy eur z predchádzajúcich 45,621 miliardy eur.



Rozpočtová rada tiež prvýkrát určila nový predbežný limit verejných výdavkov pre rok 2026, a to na úrovni 48,288 miliardy eur.



Do aktualizácie limitov zahrnula RRZ vplyvy legislatívnych opatrení schválených medzi 1. januárom a 21. júnom tohto roka a platné sankcie dlhovej brzdy. Legislatívne opatrenia zahŕňajú zmeny registračného poplatku na osobné autá a zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktoré znižujú príjmy verejnej správy. Zohľadnila aj vplyvy tých výdavkových opatrení, ktorých odhadované strednodobé vplyvy sa odlišujú od ich dlhodobých vplyvov. "Ide o mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, rodičovského príspevku a dávky v hmotnej núdzi, ktorých odhadované strednodobé vplyvy zvyšujú výdavky verejnej správy iba v jednom roku, čo má zanedbateľný vplyv na ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti," priblížila rada.



Zohľadnila tiež zmeny v minimálnych dôchodkoch, ktoré povedú k vyššiemu nárastu výdavkov v dlhodobom horizonte v porovnaní so strednodobým horizontom. "Do aktualizácie limitov sa zahrnuli aj vplyvy platných sankcií dlhovej brzdy, keďže po skončení 24-mesačného obdobia od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde platí povinnosť vlády predložiť vyrovnaný rozpočet verejnej správy na rok 2024, ktorý zároveň spĺňa aj požiadavku nerastúcich výdavkov oproti schválenému rozpočtu na rok 2023," vysvetlila rada. Táto zmena predstavuje výrazné zníženie limitu o takmer 5,6 miliardy eur.



RRZ je povinná podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonať pravidelnú aktualizáciu platného limitu verejných výdavkov každoročne do 30. júna. K aktualizácii prichádza aj napriek platnosti všeobecnej únikovej doložky, počas ktorej sa neuplatňujú európske fiškálne pravidlá a slovenská vláda tak nemá povinnosť zosúladiť rozpočet verejnej správy s výdavkovými limitmi. Platný limit sa aktualizuje o odhadované vplyvy legislatívnych zmien ovplyvňujúcich príjmy verejnej správy alebo dlhodobú udržateľnosť verejných financií a o platné sankcie dlhovej brzdy.



Rada má povinnosť v termíne aktualizácie vypočítať limit verejných výdavkov aj na tie roky, ktoré pokrýva trojročný rozpočet verejnej správy, aj keď je daný rok za horizontom funkčného obdobia vlády a platného limitu. "Ide o predbežný výpočet umožňujúci zostavenie trojročného rozpočtu s možnosťou významnej revízie, keďže limit verejných výdavkov sa aj na rok 2026 bude opätovne vypočítavať na začiatku funkčného obdobia novej vlády," avizovala RRZ.



Aktualizovaný limit verejných výdavkov na roky 2023 až 2025 a vypočítaný limit na rok 2026 predkladá rada na rokovanie parlamentnému výboru pre financie a rozpočet, ako aj výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory ich schvaľujú uznesením, ktoré sa nezverejňuje v Zbierke zákonov.