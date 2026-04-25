RRZ: Ani po konsolidáciách neklesol deficit na úroveň typickú pre A+
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Ani po troch konsolidačných balíkoch nedošlo na Slovensku k zníženiu deficitov na úrovne typické pre krajiny s ratingom A+. Naopak, výrazné spomalenie ekonomického rastu, ako aj komunikácia vlády o uprednostnení iných cieľov pred parlamentnými voľbami, prispeli k rozhodnutiu agentúry Standard & Poor´s (S&P) znížiť rating Slovenska na úroveň A. Poukázala na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) s tým, že rating je tak najnižší za posledných 12 rokov.
Svoje piatkové (24. 4.) rozhodnutie o znížení hodnotenia Slovenska odôvodňuje S&P nedostatočným pokrokom v konsolidácii verejných financií a výrazným spomalením hospodárskeho rastu. Ten v tomto roku odhaduje len na 0,5 % a deficit verejných na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP).
„Agentúra zároveň varuje, že rating môže ďalej zhoršiť, ak dôjde k oslabeniu postavenia nezávislých a kontrolných inštitúcií. Negatívnym faktorom by bol aj slabý hospodársky rast spolu s uvoľnením rozpočtovej politiky, ktoré by viedli k vyšším deficitom a rastu verejného dlhu,“ priblížila RRZ.
Naopak, rating Slovenska by sa mohol opäť zvýšiť, ak by slovenská ekonomika rástla výrazne rýchlejšie a deficity by citeľne klesli tak, aby sa zadlženie začalo znižovať.
Po aktuálnej zmene je podľa RRZ aktuálny rating Slovenska od S&P na úrovni krajín ako Litva, Lotyšsko a Chorvátsko. O stupeň vyššie hodnotenie majú Francúzsko, Portugalsko či Španielsko, zatiaľ čo o stupeň nižšie sú Malta, Poľsko alebo Cyprus.
Fiškálna rada tiež pripomenula, že rating od S&P ostáva vyšší než hodnotenia zvyšných dvoch veľkých agentúr Moody´s a Fitch. Tieto dve agentúry znížili rating Slovenska už skôr, a to v decembri 2024 a decembri 2023.
Podľa Ministerstva financií (MF) SR bolo zníženie ratingu očakávaným krokom, nakoľko doterajší rating od S&P bol až o dva stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Hlavným dôvodom úpravy ratingu sú podľa MF najmä negatívne externé vplyvy, ktoré brzdia slovenskú ekonomiku, ako napríklad problémy najväčších obchodných partnerov v EÚ, energetické riziká, ropná kríza či globálna neistota. Tŕňom v oku sú pre agentúru aj 13. dôchodky, ktoré sú však pre súčasnú vládu prioritou.
