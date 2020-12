Rozpočtová rada: Daňová brzda by do ústavného zákona ísť nemala

Bratislava 11. decembra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nepovažuje za vhodné, aby sa nástroje fiškálnej zodpovednosti obsiahnuté v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti dopĺňali o normatívny mechanizmus daňovej brzdy. Uviedla to v reakcii na právnu normu, o ktorej majú zákonodarcovia rozhodnúť budúci týždeň. Podľa rady by takýto mechanizmus v ústavnom zákone mohol v budúcnosti oslabiť aj účinnosť fiškálnych nástrojov.



Rada považuje za dôležité, aby bola novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijatá čo najširším konsenzom. "Obsahuje totiž ustanovenia, ktoré nesúvisia s politickou či ideologickou preferenciou, ale sú nástrojmi podporujúcimi transparentné, efektívne a dlhodobo udržateľné hospodárenie," vysvetlila svoj postoj rada s tým, že takými ustanoveniami sú napríklad efektívnejšia dlhová brzda či výdavkové limity.



Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti by mal podľa rady sledovať výlučne svoj hlavný cieľ, ktorým je dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Nemal by obsahovať ustanovenia, na ktorých nie je široký politický konsenzus, alebo s ním vecne nesúvisia, medzi ktoré patrí aj zavedenie tzv. daňovej brzdy.



"Otázka nastavenia výšky daní je aj otázkou ideologickou, pretože súvisí s preferenciou ohľadom veľkosti štátu, pri ktorej je spoločenský konsenzus ťažké dosiahnuť," uzavrela RRZ.