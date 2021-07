RRZ: Daňovo-odvodové príjmy rastú, je priestor pre znižovanie deficitu

Bratislava 7. júla (TASR) – Deficit verejnej správy by sa mal v strednodobom horizonte znížiť z úrovne 7,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2021 na 3,1 % HDP v roku 2024. Bez dodatočnej konsolidácie však naďalej neklesne pod úroveň tri percentá HDP. Vyplýva to z aktualizácie strednodobého fiškálneho výhľadu, ktorú v stredu zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



V porovnaní s marcovou prognózou sa odhad výnosu daňových a odvodových príjmov verejnej správy pre rok 2021 výrazne zvýšil o 0,8 miliardy eur. V roku 2022 očakáva RRZ dodatočné daňové príjmy vo výške 500 miliónov eur, pričom do roku 2024 môže táto suma narásť na takmer 600 miliónov eur.



„V súčasnosti odhadujeme, že deficit klesne z úrovne 7,2 % HDP v roku 2021 na úroveň 3,9 % HDP v roku 2022, 3,7 % HDP v roku 2023 a 3,1 % HDP v roku 2024 aj bez dodatočných opatrení prijatých vládou. K poklesu prispieva ukončenie čerpania opatrení na riešenie pandémie a najmä rýchle tempo ekonomického rastu, ktoré kompenzuje aj jednorazový negatívny vplyv na deficit z dôvodu dodania armádnej techniky. Štrukturálny deficit by sa automaticky zlepšil z 3,7 % HDP v roku 2021 na 2,6 % HDP v roku 2024,“ uviedla RRZ.



Odhadovaný pokles deficitu však podľa RRZ nezabezpečí pokles verejného dlhu. Hrubý dlh stúpne podľa prognózy z úrovne 60,5 % HDP v roku 2021 na úroveň 61,7 % HDP v roku 2022, následne mierne klesne na úroveň 59,9 % HDP v roku 2023. V roku 2024 dlh vzrastie na úroveň 60,5 % HDP, čo bude znamenať prekročenie horného limitu dlhovej brzdy stanovenej pre rok 2024 o viac ako sedem percent HDP. Prezentovaný fiškálny výhľad je založený na makroekonomických predpokladoch Výboru pre makroekonomické prognózy, z ktorých vychádza aj daňová prognóza Výboru pre daňové prognózy (VpDP).



Prognóza vybraných daňových príjmov verejnej správy RRZ je v porovnaní s aktuálnou prognózou VpDP nižšia v roku 2021 len o 44 miliónov eur, pričom v nasledujúcich rokoch RRZ očakáva príjmy mierne vyššie o 64 až 261 miliónov eur. Odchýlka medzi daňovo-odvodovou prognózou RRZ a VpDP je nízka, a preto RRZ vyhodnotila júnovú prognózu príjmov VpDP ako realistickú.