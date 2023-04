RRZ: Deficit by mal tento rok dosiahnuť 6 % HDP, pomôže ropná daň

Bratislava 4. apríla (TASR) - Deficit verejných financií by v tomto roku mohol dosiahnuť 7,093 miliardy eur alebo 6 % hrubého domáceho produktu (HDP). V aktuálnom marcovom rozpočtovom semafore to predpokladá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Zlepšila tak svoj februárový odhad na úrovni 6,3 % HDP, hospodárenie by malo byť lepšie o 346 miliónov eur.



"K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispel najmä odhadovaný dodatočný príjem zo solidárneho príspevku, ktorého zdaňovacie obdobie bolo novelou predĺžené na rok 2023," priblížila rada. Predĺženie mimoriadneho zdanenia rafinérií a zvýšenie jeho sadzby by malo štátu priniesť dodatočne takmer 490 miliónov eur.



Pozitívna odchýlka prognózy RRZ od schváleného rozpočtu je aktuálne vo výške 0,4 % HDP. Riziko prekročenia plánovaného deficitu je tak podľa rady nízke.



Výrazný pozitívny vplyv na hospodárenie verejnej správy predpokladá RRZ pri bežných výdavkoch štátneho rozpočtu. Očakáva úsporu oproti rozpočtovanej úrovni o 744 miliónov eur alebo 0,6 % HDP. "Nižšie čerpanie výdavkov vyplýva najmä z predpokladaného nečerpania rezervy na tzv. krúžkovné, deficit znižujú aj úspory v prevádzkových nákladoch očakávané z dôvodu nižšieho čerpania v závere roku 2022," priblížila rada.



Naopak, nižší výnos daňových a odvodových príjmov predstavuje najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu. Odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 769 miliónov eur alebo 0,6 % HDP. Príjmy podľa RRZ znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastrosektor a navýšenie daňového bonusu.



Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu vysokých cien energií dosahujú úroveň 3,195 miliardy eur (2,7 % HDP), z čoho 456 miliónov eur (0,4 % HDP) by malo byť financovaných z eurofondov. "Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 803 miliónov eur (0,7 % HDP)," vyčíslila RRZ.