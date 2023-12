RRZ: Deficit na budúci rok znižuje chybne vykázaná energopomoc

Bratislava 11. decembra (TASR) - Návrh rozpočtu na budúci rok vykazuje medziročné zníženie deficitu chybným posunutím časti financovania pomoci s cenami energií z eurofondov na ďalší rok. Predchádzajúca vláda totiž žiadala toto prefinancovanie zo "starých" eurofondov, ktoré je možné dočerpať maximálne do konca roka 2023. Vo svojom prvom zhodnotení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Ak by sa energopomoc podľa rady započítala správne, deficit pre rok 2024 by mal byť namiesto navrhovaných 7,8 miliardy eur (6,0 % HDP) vykázaný až na úrovni 8,3 miliardy eur (6,4 % HDP). "To znamená, že by medziročne vzrástol o jednu miliardu eur zo 7,3 miliardy eur (6,0 % HDP), očakávaných RRZ v tomto roku," vyčíslila rozpočtová rada.



Ambicióznejšie stanovené rozpočtové ciele na roky 2025 a 2026 nie sú zase podľa RRZ podložené konkrétnymi opatreniami na ich dosiahnutie. Kým rozpočtované schodky na tieto roky sú vo výške 6,1 % a 5,6 % HDP, želané ciele sú stanovené na nižšej úrovni 5 % a 4 % HDP. "Pre dosiahnutie cieľov chýbajú opatrenia vo výške 1,5 miliardy eur v roku 2025 a 2,3 miliardy eur v roku 2026," doplnila rada.



Zároveň upozornila, že návrh rozpočtu na ďalšie roky predpokladá nárast verejného zadlženia. Hrubý dlh by mal vzrásť z 57,8 % HDP v roku 2023 na 58,3 % HDP v roku 2024 a potom postupne až k úrovni 64,3 % HDP v roku 2026. V prípade splnenia ambicióznych rozpočtových cieľov stúpne verejný dlh do roku 2026 menej, na hodnotu 61,4 % HDP.



Ministerstvo financií (MF) SR svoj návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 predložilo na pondelkové rokovanie tripartity. V budúcom roku podľa neho plánuje znížiť deficit verejných financií na 5,97 % HDP alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) z očakávanej úrovne 6,52 % HDP v tomto roku.