RRZ: Deficit v roku 2023 pozitívne prekvapil, tento rok môže vzrásť

Bratislava 22. apríla (TASR) - Deficit verejnej správy dosiahol podľa aktuálnej jarnej notifikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR v minulom roku 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aj keď išlo o medziročné zvýšenie z dočasne nízkeho deficitu v roku 2022, táto hodnota bola výrazne lepšia ako rozpočtovaný cieľ 6,4 % HDP, zhodnotila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Výsledok bol lepší aj v porovnaní s poslednými odhadmi RRZ (5,7 %) či Ministerstva financií (MF) SR (6,5 %).



V rozpočte na rok 2024 je plánovaný deficit na úrovni 6 % HDP. "Výrazne nižší deficit za rok 2023 naznačuje, že bez dodatočných opatrení by mohol deficit v tomto roku zaznamenať výrazne vyššiu úroveň. Držanie sa tohtoročného rozpočtovaného cieľa by znamenalo medziročný nárast deficitu až o 1,1 % HDP alebo 1,8 miliardy eur, v rozpore s deklarovaným cieľom zníženia o 0,5 % HDP," upozornila RRZ.



Najvýraznejšia pozitívna odchýlka v minuloročnom hospodárení verejnej správy oproti rozpočtu na úrovni 0,8 % HDP bola podľa rady spojená s úspešným dohodnutím preplatenia časti pomoci s vysokými cenami energií cez eurofondy, s čím rozpočet nepočítal. "Refundácie energopomoci z EÚ fondov boli zároveň v plnej miere zaznamenané do výsledku hospodárenia v roku 2023, tak ako to predpokladala RRZ," priblížila rada. Oproti rozpočtu došlo tiež k nižšiemu nárastu výdavkov štátu, ako aj ostatných subjektov verejnej správy.



Naopak, najvýznamnejšia negatívna odchýlka voči rozpočtu vo výške 0,8 % HDP bola v dôsledku prijatia nových opatrení v oblasti dôchodkov v priebehu roka, s ktorými rozpočet takisto nepočítal, vyčíslila RRZ.



Zároveň upozornila, že z hľadiska strednodobého zaťaženia verejných financií je vhodnejší ukazovateľ tzv. štrukturálneho alebo trvalého deficitu. Ten v minulom roku medziročne vzrástol o 2 percentuálne body (p. b.) na 3,3 % HDP. V roku 2022 bol však historicky najnižší, aj vďaka pozitívnemu vplyvu inflácie.



Tento nárast bol podľa RRZ spôsobený opatreniami prijatými ešte v roku 2022, ako bol rodinný balíček, rodičovský dôchodok alebo valorizácia miezd v zdravotníctve, ale aj v priebehu roka 2023. Sem patrila mimoriadna valorizácia dôchodkov a rodičovského príspevku či mimoriadny príspevok pre dôchodcov.