RRZ: Deficit verejných financií klesne v tomto roku na 4,4 % HDP
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z daní z práce a dane z pridanej hodnoty (DPH).
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - V roku 2026 by mal deficit verených financií klesnúť z odhadovaných 5 % z minulého roka na 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,2 miliardy eur. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,3 % HDP (402 miliónov eur), čo znamená stredné riziko pre splnenie schváleného rozpočtu, uviedla v piatok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v januárovom rozpočtovom semafore.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu predstavuje výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z daní z práce a dane z pridanej hodnoty (DPH).
V rámci rozpočtového semaforu RRZ odhaduje kumulatívny rast čistých výdavkov od roku 2024, ktorý podľa aktuálnych európskych fiškálnych pravidiel nesmie presiahnuť maximálne stanovené tempo. Odhad kumulatívneho rastu čistých výdavkov predstavuje 7,4 %, čo je oproti povolenému rastu pomalšie o 3,8 percentuálneho bodu, pričom bez uplatnenia obrannej výnimky by rezerva bola 2,8 %.
RRZ takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v rámci schváleného rozpočtu. Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod limit sumu 61,6 miliardy eur, takže limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený.
