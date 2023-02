RRZ: Dotácie na obedy v školách zvýšia výdavky o 177 miliónov eur

Bratislava 10. februára (TASR) - Obnovenie dotácií na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách bude mať trvalý negatívny vplyv na verejné financie. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vo svojej kvantifikácií vplyvu tohto opatrenia.



Účinnosť novely, ktorú Národná rada (NR) SR schválila v utorok (7.2.), je od 1. mája a zvyšuje tak výdavky verejnej správy už v tomto roku. Ešte viac však v budúcom roku. "V roku 2024, ktorý bude prvým rokom, v ktorom sa opatrenie začne uplatňovať v plnej miere, by vzrástli výdavky verejnej správy, vrátane dodatočných úrokových nákladov o 0,14 % HDP alebo 177 miliónov eur," vyčíslila RRZ.



V strednodobom horizonte by opatrenie bez adekvátnej kompenzácie viedlo podľa rady k zvýšeniu dlhu do roku 2026 o 0,5 % HDP. "V dlhodobom horizonte prijatie tejto legislatívnej zmeny prispeje k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,1 % HDP," dodala RRZ.



Zmenu prináša schválená novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, v rámci nej poslanci súhlasili s pozmeňovacím návrhom, ktorý predložila Petra Krištúfková (Sme rodina). Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl.