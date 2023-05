RRZ: Dvojité započítanie inflácie do valorizácie zhorší udržateľnosť

Bratislava 3. mája (TASR) - Schválenie pozmeňujúceho návrhu nezaradeného poslanca Erika Tomáša by znamenalo dvojité započítanie inflácie do valorizácie dôchodkov, čo by malo výrazný negatívny vplyv na verejné financie. Upozornila na to v stredu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Poslanec z mimoparlamentného Hlasu-SD predložil pozmeňujúci návrh upravujúci valorizáciu dôchodkov k návrhu novely zákona o sociálnom poistení, o ktorom sa má rokovať na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Rozpočtová rada upozornila, že pozmeňujúci návrh neprešiel riadnym pripomienkovým konaním a nebola k nemu zverejnená doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy.



"Navrhovaná legislatívna zmena by mohla zvýšiť deficit verejnej správy až o 1,6 miliardy eur (1,1 % HDP) do roku 2026, pričom výdavky by ostali zvýšené aj v nasledujúcich desaťročiach. Úroveň hrubého dlhu by sa vplyvom návrhu do roku 2026 mohla zvýšiť až o 4,5 miliardy eur (3,1 % HDP)," vyčíslila RRZ.



Návrh bude mať podľa rady negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť slovenských verejných financií, a to vo výške 0,53 % HDP. To je viac ako dvojnásobný dopad, ako má zavedenie rodičovského dôchodku (0,2 % HDP).



Dlhodobý negatívny vplyv je podľa RRZ dôsledkom systematickej chyby obsiahnutej v návrhu, na ktorú upozorňovala už pri prvom pokuse o presadenie jeho obsahu do legislatívy. Spôsobil by totiž dvojnásobné zohľadňovanie inflácie vo valorizácii. "V časoch výraznej inflácie by sa okrem mimoriadnej valorizácie rast cien v tom istom období zohľadnil aj v následnej štandardnej januárovej valorizácii. Dôchodky by pritom zostali vyššie aj po odznení inflačného šoku," vysvetlila rozpočtová rada.



Podľa návrhu sa v mimoriadnej valorizácii k 1. júlu 2023 zohľadní dôchodcovská inflácia od začiatku júla 2022 do konca marca 2023. Následne od 1. januára 2024 sa majú dôchodky zvýšiť o percento priemernej dôchodcovskej inflácie oproti rovnakému obdobiu minulého roka, teda medziročnej inflácie za apríl až september 2023.



"Zdanlivo tak obdobie, za ktoré je zohľadňovaná inflácia pre januárovú valorizáciu, plynule nadväzuje na obdobie zohľadnené v mimoriadnej valorizácii. V skutočnosti však medzimesačná inflácia od začiatku júla 2022 do konca marca 2023 bude kumulovane započítaná aj v januárovej valorizácii, z toho inflácia za október 2022 až marec 2023 je duplicitne započítaná v plnej miere, kým inflácia za júl až september 2022 by bola duplicitná z dvoch tretín," vysvetlila vo svojom hodnotení RRZ. V budúcnosti, keď mimoriadna valorizácia bude zohľadňovať obdobie od októbra do ďalšieho marca, by bola duplicita vždy stopercentná.