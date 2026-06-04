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RRZ: Eurokomisia poukazuje na nízky rast ekonomiky,
Správa EK zároveň upozorňuje, že hospodársky rast Slovenska zostáva nízky. V minulom roku sa spomalil na 0,8 % a rovnaké tempo Komisia očakáva aj v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v aktuálnej správe o Slovensku upozorňuje, že krajina má krátkozrakú fiškálnu stratégiu, zápasí so znižovaním nadmerného deficitu a nedarí sa jej dostať verejný dlh na klesajúcu trajektóriu. V reakcii na to poukázala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). EK zverejnila v stredu (3.6.) pravidelné hodnotenie ekonomík členských krajín a odporúčania pre ich hospodársku politiku.
„Slovensko síce prijalo konsolidačné opatrenia, deficit však podľa Komisie zostáva vysoký a verejný dlh bude ďalej rásť. Komisia odhaduje deficit verejných financií na 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026 a až 5,4 % HDP v roku 2027, pričom verejný dlh do roku 2027 stúpne na 66,9 % HDP,“ vyčíslila rada.
Správa EK zároveň upozorňuje, že hospodársky rast Slovenska zostáva nízky. V minulom roku sa spomalil na 0,8 % a rovnaké tempo Komisia očakáva aj v roku 2026. „Slabý rast pritom nesúvisí iba s vonkajšími faktormi, ako sú globálna neistota, obchodné napätia či slabší zahraničný dopyt. Komisia poukazuje aj na domáce štrukturálne problémy: slabý rast produktivity, zhoršujúcu sa konkurencieschopnosť, nízke investície do výskumu a inovácií, odlev kvalifikovaných pracovníkov a vysokú závislosť ekonomiky od priemyselnej výroby s nízkou pridanou hodnotou,“ priblížila RRZ.
Komisia zároveň oceňuje pokrok Slovenska v niektorých oblastiach. Ide o zníženie deficitu v roku 2025, posilnenie výdavkov na obranu, kroky na zvýšenie daňovej disciplíny aj dodržiavanie limitu verejných výdavkov.
„RRZ dlhodobo upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politík verejné financie nesmerujú k udržateľnému vývoju, čo naznačujú aj najaktuálnejšie odhady Komisie. Za smerodajné preto v tejto chvíli nemožno považovať iba formálne plnenie európskych pravidiel,“ zhodnotila fiškálna rada. Zopakovala svoj postoj, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu slovenských verejných financií. Táto zodpovednosť je pritom podľa RRZ v rukách slovenskej vlády a parlamentu.
„Slovensko síce prijalo konsolidačné opatrenia, deficit však podľa Komisie zostáva vysoký a verejný dlh bude ďalej rásť. Komisia odhaduje deficit verejných financií na 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026 a až 5,4 % HDP v roku 2027, pričom verejný dlh do roku 2027 stúpne na 66,9 % HDP,“ vyčíslila rada.
Správa EK zároveň upozorňuje, že hospodársky rast Slovenska zostáva nízky. V minulom roku sa spomalil na 0,8 % a rovnaké tempo Komisia očakáva aj v roku 2026. „Slabý rast pritom nesúvisí iba s vonkajšími faktormi, ako sú globálna neistota, obchodné napätia či slabší zahraničný dopyt. Komisia poukazuje aj na domáce štrukturálne problémy: slabý rast produktivity, zhoršujúcu sa konkurencieschopnosť, nízke investície do výskumu a inovácií, odlev kvalifikovaných pracovníkov a vysokú závislosť ekonomiky od priemyselnej výroby s nízkou pridanou hodnotou,“ priblížila RRZ.
Komisia zároveň oceňuje pokrok Slovenska v niektorých oblastiach. Ide o zníženie deficitu v roku 2025, posilnenie výdavkov na obranu, kroky na zvýšenie daňovej disciplíny aj dodržiavanie limitu verejných výdavkov.
„RRZ dlhodobo upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politík verejné financie nesmerujú k udržateľnému vývoju, čo naznačujú aj najaktuálnejšie odhady Komisie. Za smerodajné preto v tejto chvíli nemožno považovať iba formálne plnenie európskych pravidiel,“ zhodnotila fiškálna rada. Zopakovala svoj postoj, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu slovenských verejných financií. Táto zodpovednosť je pritom podľa RRZ v rukách slovenskej vlády a parlamentu.