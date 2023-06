Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: Prognóza rezortu financií je reálna

Bratislava 29. júna (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) hodnotí aktuálnu prognózu Ministerstva financií (MF) SR celkovo ako realistickú a z nej vyplývajúce prognózy príjmov aj výdavkov tiež ako realistické. Uviedla to v reakcii na predikciu, ktorú rezort financií zverejnil vo štvrtok.



Aktuálna prognóza MF očakáva, že po nízkom raste v tomto roku bude výkonnosť ekonomiky rásť pomerne pomaly aj v tom budúcom, čo je podľa RRZ realistické v súvislosti s odznením dopytu súvisiaceho so starým programovým obdobím eurofondov. V roku 2025 rast vrcholí vďaka oživeniu väčšiny zložiek dopytu pri výrazne zredukovanej inflácii. V ďalších rokoch predpokladá návrat k nižším tempám rastu ekonomiky.



"Očakávaný profil oživenia je podobný prognóze RRZ, aj keď rozloženie rastu v čase predpokladáme rovnomernejšie, kým predložená prognóza koncentruje výraznú časť rastu iba do roku 2025. Tlmiaci efekt na prognózu oboch inštitúcii má očakávaná konsolidácia verejných financií v zmysle platných výdavkových limitov," priblížila rozpočtová rada.



Odhad rastu HDP na konci horizontu prognózy vníma ako mierne konzervatívny. V tom čase totiž bude pozitívne pôsobiť ukončovanie čerpania zdrojov z plánu obnovy, ako aj realizácia investícii v automobilovom priemysle, avizovala RRZ.



"Predpokladáme, že rast priemernej mzdy bude celkovo v horizonte prognózy mierne silnejší oproti MF SR. Dôvodom je najmä napätie na trhu práce v podobe postupne klesajúcej nezamestnanosti smerom k 5 %, oneskorené efekty inflácie na rast miezd a silnejší očakávaný nárast vo verejnom sektore," konštatovala rozpočtová rada. Naopak, očakáva mierne nižšiu infláciu ku koncu predikcie z dôvodu poklesu cien globálnych komodít.



Uvedené rozdiely medzi prognózami RRZ a MF SR sa z hľadiska vývoja rozpočtu do veľkej miery kompenzujú. "Na základe rozdielov v prognózovaných makroekonomických základniach pre hlavné výdavky a príjmy rozpočtu odhadujeme mierne nižší deficit verejnej správy o veľkosti 0,1 až 0,2 % HDP pre väčšinu rokov prognózovaného horizontu, čo súvisí najmä s vyšším celkovým rastom miezd v prognóze RRZ," dodala vo svojom hodnotení fiškálna rada.