Odborníci:Na finančnú motiváciu seniorov pôjde 142 až 336 miliónov eur

Bratislava 17. decembra (TASR) - Minulý týždeň schválili poslanci Národnej rady (NR) SR finančné motivačné príspevky pre ľudí nad 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Nápad pochádzal z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). V závislosti od rôznych podmienok môžu dostať 200 alebo 300 eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) tvrdí, že relatívne malá časť z celkových nákladov bude reálne smerovať k ľuďom, ktorí v súčasnosti nie sú očkovaní. Uviedla to na sociálnej sieti.



"Dôvodom je ich menšia početnosť v porovnaní s očkovanou populáciou, navyše, existuje predpoklad, že ich ochota zaočkovať sa bude nižšia," skonštatovala rada.



Podľa odhadov RRZ sa výdavky na finančnú motiváciu k očkovaniu seniorov budú pohybovať medzi 142 a 336 miliónmi eur. Spodnú hranicu vyčíslili na základe toho, koľko seniorov už teraz má nárok na príspevok a hornú hranicu stanovili s predpokladom, že podmienky splnia všetci seniori. Konečná suma závisí od počtu ľudí, ktorých príspevok napokon presvedčí k očkovaniu.



"Ak by sa spomedzi úplne nezaočkovaných seniorov zaočkovalo 20 %, pričom všetci čiastočne zaočkovaní seniori by sa rozhodli pristúpiť k ďalšiemu očkovaniu, výdavky na opatrenie by dosiahli 276 miliónov eur. Tieto náklady sa rozdelia medzi roky 2021 a 2022," uzavrela RRZ.