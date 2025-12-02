< sekcia Ekonomika
RRZ: Konsolidačný balíček najprv ekonomiku zasiahne, časom jej pomôže
Analytici avizovali, že od roku 2028 sa začne prejavovať pozitívny efekt konsolidácie.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Konsolidačný balíček prijatý na jeseň tohto roka bude mať v najbližších štyroch rokoch citeľne negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku. Pozitívne účinky konsolidácie sa začnú prejavovať neskôr, do konca dekády sa rast vyrovná a v ďalších rokoch nakoniec prevýši dynamiku oproti očakávaniam v scenári bez konsolidácie. V aktuálnom komentári to konštatujú analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„Najvýraznejší nepriaznivý dopad sa očakáva v roku 2026, keď bude rast ekonomiky približne o 0,36 percentuálneho bodu (p. b.) nižší v porovnaní so scenárom bez konsolidácie,“ vyčíslili.
Vplyv na trh práce bude podľa nich najviac cítiť v roku 2027. Zamestnanosť klesne najmä v dôsledku opatrení zameraných na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), pričom vyššie daňové zaťaženie práce sa premietne aj do pomalšieho rastu miezd. Daňovo-odvodové opatrenia, ktoré tlmia ekonomickú aktivitu, budú pritom ekonomiku brzdiť dlhodobo.
Analytici avizovali, že od roku 2028 sa začne prejavovať pozitívny efekt konsolidácie. „Od roku 2028 začne trvalo nižšia riziková prirážka výraznejšie prispievať k povzbudeniu ekonomiky. Vďaka nej pomalší rast dlhu a nižší deficit postupne prevážia nad negatívnymi vplyvmi vyššieho daňového zaťaženia,“ vysvetlili.
Zároveň upozornili, že aj keď je konsolidácia nevyhnutná a vždy prináša aj dočasné oslabenie ekonomiky, veľkosť tohto negatívneho efektu závisí od jej štruktúry. Pri nastavení aktuálneho balíka podľa analytikov RRZ potrvá 12 rokov, kým sa úroveň hrubého domáceho produktu (HDP) priblíži k výkonnosti, ktorú by ekonomika dosiahla bez konsolidačných zásahov. „Takéto dlhé obdobie návratu je spôsobené nevhodnou skladbou opatrení - príliš vysokou váhou tých, ktoré majú výraznejší tlmiaci účinok na ekonomický rast,“ zhodnotili.
„Najvýraznejší nepriaznivý dopad sa očakáva v roku 2026, keď bude rast ekonomiky približne o 0,36 percentuálneho bodu (p. b.) nižší v porovnaní so scenárom bez konsolidácie,“ vyčíslili.
Vplyv na trh práce bude podľa nich najviac cítiť v roku 2027. Zamestnanosť klesne najmä v dôsledku opatrení zameraných na samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), pričom vyššie daňové zaťaženie práce sa premietne aj do pomalšieho rastu miezd. Daňovo-odvodové opatrenia, ktoré tlmia ekonomickú aktivitu, budú pritom ekonomiku brzdiť dlhodobo.
Analytici avizovali, že od roku 2028 sa začne prejavovať pozitívny efekt konsolidácie. „Od roku 2028 začne trvalo nižšia riziková prirážka výraznejšie prispievať k povzbudeniu ekonomiky. Vďaka nej pomalší rast dlhu a nižší deficit postupne prevážia nad negatívnymi vplyvmi vyššieho daňového zaťaženia,“ vysvetlili.
Zároveň upozornili, že aj keď je konsolidácia nevyhnutná a vždy prináša aj dočasné oslabenie ekonomiky, veľkosť tohto negatívneho efektu závisí od jej štruktúry. Pri nastavení aktuálneho balíka podľa analytikov RRZ potrvá 12 rokov, kým sa úroveň hrubého domáceho produktu (HDP) priblíži k výkonnosti, ktorú by ekonomika dosiahla bez konsolidačných zásahov. „Takéto dlhé obdobie návratu je spôsobené nevhodnou skladbou opatrení - príliš vysokou váhou tých, ktoré majú výraznejší tlmiaci účinok na ekonomický rast,“ zhodnotili.