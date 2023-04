RRZ mierne zlepšila odhad deficitu, môže byť nižší ako 7 miliárd eur

Bratislava 28. apríla (TASR) - Deficit slovenských verejných financií by mohol tento rok dosiahnuť 6,997 miliardy eur alebo 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z aktuálneho aprílového odhadu, tzv. rozpočtového semaforu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Oproti marcu, kedy očakávala schodok na úrovni 6 % HDP, tak zlepšila prognózu o 96 miliónov eur.



"K medzimesačnému zlepšeniu výsledku hospodárenia prispeli najmä nižšie odhadované výdavky na kompenzáciu cien energií, čo je spôsobené pomalším čerpaním v prvom štvrťroku oproti predchádzajúcim predpokladom a zohľadnením údajov zverejnených vládou v Programe stability," vysvetlila RRZ.



Odchýlka prognózy rady od schváleného rozpočtu na tento rok je vo výške 0,7 % HDP. Riziko prekročenia rozpočtu je tak nízke. V porovnaní s aktuálnejším odhadom vlády, zverejneným v aprílovom Programe stability na roky 2023 až 2026, je odchýlka na úrovni 0,5 % HDP.



Najvýraznejšie riziko pre schodok rozpočtu predstavuje podľa RRZ nižší výnos daňových a odvodových príjmov. Odhadovaný výpadok dosahuje úroveň 684 miliónov eur alebo 0,6 % HDP. "Príjmy znižujú opatrenia nezahrnuté do rozpočtu, najmä zníženie sadzby DPH pre gastrosektor a navýšenie daňového bonusu," vysvetlila rada.



Očakávané výdavky na opatrenia vlády na kompenzáciu cien energií dosahujú 2,957 miliardy eur alebo 2,4 % HDP, z čoho výdavky v objeme 512 miliónov eur (0,5 % HDP) by mali byť financované z eurofondov. "Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový vplyv opatrení na deficit rozpočtu pozitívny vo výške 1,008 miliardy eur (0,8 % HDP)," doplnila RRZ.