RRZ mierne zvýšila odhad deficitu štátneho rozpočtu
K zhoršeniu výhľadu podľa RRZ prispelo najmä horšie očakávané hospodárenie príspevkových organizácií a dopravných podnikov.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšila odhad deficitu štátneho rozpočtu v tomto roku na 7,1 miliardy eur, čo je 5,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu RRZ. Oproti júlovej prognóze je to nárast o 50 miliónov eur alebo o 0,1 % HDP.
K zhoršeniu výhľadu podľa RRZ prispelo najmä horšie očakávané hospodárenie príspevkových organizácií a dopravných podnikov, ako aj nižšie odhadované daňové príjmy. Deficit, naopak, zmierňujú nižšie bežné výdavky štátu.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu, ktorá dosahuje takmer 1,1 miliardy eur, naďalej predstavujú pretrvávajúce výpadky z očakávaného výnosu z daní a odvodov.
Podľa RRZ dosiahnu v roku 2025 verejné výdavky spadajúce pod limit verejných výdavkov sumu 61,1 miliardy eur, čo znamená, že limit výdavkov schválený parlamentom by nemal byť prekročený. Riziko nesplnenia rozpočtových cieľov tak v prevažnej miere vyplýva z výpadku na príjmovej strane rozpočtu, za predpokladu, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia.
