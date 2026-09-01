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RRZ: Na splnenie rozpočtového cieľa môže tento rok chýbať 409 mil. eur
Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,3 miliardy eur, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ zvýšila odhad deficitu verejnej správy na rok 2026 oproti júlovej prognóze o 20 miliónov eur, najmä pre nižšie odhadované kompenzácie energodotácií z fondov EÚ. Odhad deficitu má tento rok dosiahnuť 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,3 miliardy eur, ak vláda neprijme dodatočné opatrenia. Od rozpočtového cieľa vlády sa tak líši o 0,3 % HDP alebo 409 miliónov eur, čo znamená stredné riziko nesplnenia rozpočtu. Vyplýva to z augustového rozpočtového semaforu RRZ.
Odhad RRZ je takmer totožný s odhadom vlády z 15. augusta (Správa o očakávanej skutočnosti), keď rozdiel predstavuje 43 miliónov eur. Hoci sa celkový odhad deficitu oproti júlu významne nemení, zmenilo sa poradie dvoch najväčších odchýlok od rozpočtu. Najväčšiu negatívnu odchýlku spôsobujú vyššie výdavky samospráv (0,4 % HDP, 501 miliónov eur), čo súvisí s ich podhodnotením v rozpočte vzhľadom na tohtoročné komunálne voľby. Druhé najvýznamnejšie riziko predstavuje výpadok daní a odvodov, najmä nižší príjem z korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty.
Naopak, saldo zlepšuje lepšie hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, najmä dopravných podnikov a Železničnej spoločnosti Slovensko.
Odhad RRZ je takmer totožný s odhadom vlády z 15. augusta (Správa o očakávanej skutočnosti), keď rozdiel predstavuje 43 miliónov eur. Hoci sa celkový odhad deficitu oproti júlu významne nemení, zmenilo sa poradie dvoch najväčších odchýlok od rozpočtu. Najväčšiu negatívnu odchýlku spôsobujú vyššie výdavky samospráv (0,4 % HDP, 501 miliónov eur), čo súvisí s ich podhodnotením v rozpočte vzhľadom na tohtoročné komunálne voľby. Druhé najvýznamnejšie riziko predstavuje výpadok daní a odvodov, najmä nižší príjem z korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty.
Naopak, saldo zlepšuje lepšie hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, najmä dopravných podnikov a Železničnej spoločnosti Slovensko.