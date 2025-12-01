< sekcia Ekonomika
RRZ: Najväčší pokles príjmov zasiahne najviac zarábajúce 1 % rodín
Zmeny v dani z príjmu sa od januára 2026 dotknú celkovo približne 355.000 osôb.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) - Osoby, ktoré ovplyvnia zmeny v dani z príjmov fyzických osôb (DPFO) od budúceho roka, sa nachádzajú predovšetkým v rodinách s najvyššími zdaniteľnými príjmami. Kým v prvých 90 % príjmovej distribúcie iba 4 % rodín pocítia negatívny vplyv na ich disponibilný príjem, v desatine najlepšie zarábajúcich čelí poklesu v disponibilnom príjme až 76 % rodín. Poukázala na to v pondelok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Vyčíslila, že zmeny v dani z príjmu sa od januára 2026 dotknú celkovo približne 355.000 osôb. Najväčšia časť, okolo 289.000, bude ovplyvnená zrýchleným krátením nezdaniteľnej časti základu dane. Zníženie hranice príjmu v druhom daňovom pásme zasiahne približne 27.000 osôb. Nová 30 % sadzba pre príjmy nad 5875 eur ovplyvní 18.000 osôb a štvrté daňové pásmo so sadzbou 35 % pri príjmoch nad 7302 eur sa týka približne 21.000 osôb.
Najväčší pokles príjmov zasiahne podľa RRZ najviac zarábajúce 1 % rodín. Z ich celkového poklesu disponibilného príjmu o 5,3 % tvorí vplyv zmien v DPFO až 4,1 percentuálneho bodu (p. b.) alebo 4090 eur ročne. „Dôvodom je to, že nové daňové pásma sa týkajú najvyšších príjmov, ktoré sa nachádzajú v prevažnej miere medzi top 1 % rodín so zdaniteľným príjmom,“ priblížila rada.
Tieto rodiny sa tak budú podľa RRZ podieľať na konsolidácii so skoro 3-krát väčšou váhou než rodiny v prvých 97 %. „Nové pásma progresívnejších daní zasiahnu len úzku skupinu osôb, s čiastočným dosahom na iba 3 % rodín a plným dosahom na iba 1 %,“ doplnila rada.
Zároveň upozornila, že nové sadzby dane zasiahnu najmä vysokokvalifikovaných zamestnancov a v oveľa menšej miere najbohatšie rodiny s vysokým podielom kapitálových a majetkových príjmov. Tieto nie sú v analýze zachytené kvôli dátovým obmedzeniam, keďže informácie o príjmoch zdaňovaných zrážkou a príjmoch nepodliehajúcich zdaneniu nie sú k dispozícii. Najvyššie skúmané príjmové pásmo tak reprezentuje najmä ľudí s vysokými pracovnými príjmami.
