Rozpočtová rada napriek vojne na Ukrajine znížila odhad deficitu

Bratislava 30. marca (TASR) – Deficit verejných financií by v tomto roku mohol dosiahnuť výšku 4,627 miliardy eur alebo 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), a to napriek vojnovému konfliktu na Ukrajine. Vyplýva to z marcového rozpočtového semaforu kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá oproti februáru znížila odhad deficitu o 293 miliónov eur (0,3 % HDP).



"K poklesu deficitu prispelo najmä zníženie negatívneho vplyvu jednorazovej úhrady cla neodvedeného v predchádzajúcich rokoch z dôvodu úhrady istiny v sume 277 miliónov eur (0,3 % HDP) v roku 2021. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit verejnej správy dosiahnuť úroveň 4,627 miliardy eur (4,4 % HDP)," uviedla RRZ. Vláda pritom pôvodne plánovala deficit rozpočtu 5,213 miliardy eur alebo 4,9 % HDP.



Vývoj verejných financií je naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a vojnový konflikt na Ukrajine. V odhade salda rozpočtu RRZ zohľadnila vplyv opatrení za predpokladu, že o dočasné útočisko na Slovensku požiada 116.000 osôb. V takom prípade analytici očakávajú dodatočné výdavky rozpočtu v sume 301 miliónov eur (0,3 % HDP).



Negatívny vplyv na vývoj verejných financií má aj v tomto roku pandémia ochorenia COVID-19. Náklady na pandemické opatrenia vlády dosiahnu výšku spolu 616 miliónov eur (0,6 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zníženiu deficitu o sumu 151 miliónov eur (0,1 % HDP).