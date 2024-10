RRZ: Nárok na rodičovský dôchodok nebude mať až 585.000 seniorov

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nárok na rodičovský dôchodok nebude mať v roku 2026 až 585.000 seniorov. V rámci konsolidačného balíka prišla vláda SR so zmenou pri rodičovských dôchodkoch, pričom po novom budú môcť deti poukázať svojim rodičom dve percentá dane z príjmu. V tomto systéme sa prvýkrát vyplatia rodičovské dôchodky až v roku 2026, keďže sa vypočítajú na základe daňového priznania za rok 2025. Celkové výdavky štátu na dôchodky stúpnu však o viac ako 300 miliónov eur, nový systém vyplácania dôchodkov tak bude nákladnejší. Upozornila na to na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Podľa nových pravidiel dosiahne v roku 2026 priemerná výška rodičovského dôchodku 61 eur ročne. Výška poukázanej sumy bude závisieť od výšky zaplatenej dane detí dôchodcu, teda nielen od výšky ich príjmu, ale aj od nimi uplatňovaných odpočítateľných položiek ako napríklad uplatňovanie daňového bonusu na deti, ktoré asignovanú sumu znížia," uviedla RRZ.



Zdôraznila, že pri novom systéme asignácie nebude mať nárok na rodičovský dôchodok takmer polovica seniorov, pretože buď nemajú deti, alebo ich deti neplatia žiadne dane. Získať ho budú môcť podľa nej len seniori, ktorých deti zaplatia aspoň 150 eur na dani z príjmu. Ďalšia tretina dôchodcov bude mať nárok na menej než 100 eur ročne. Oproti tomu vyše 3600 seniorov môže získať rodičovský dôchodok vo výške viac ako 1000 eur.



RRZ doplnila, že zmeny v dôchodkovom systéme budú mať pozitívny vplyv pre všetkých dôchodcov, pričom to platí už aj pre rok 2025, keď sa ešte dve percentá z dane rodičom nebudú dať poukázať. V roku 2026 sa podľa nej vďaka asignácii príjem dôchodcov oproti doteraz platnej legislatíve medziročne zvýši, a to vďaka vyplácaniu rodičovského dôchodku z dvoch percent dane z príjmov ich detí. Ďalej spresnila, že výrazné zvýšenie 13. dôchodku v priemere takmer o dve tretiny prevyšuje pôvodný rodičovský dôchodok.



"Platí, že navýšený trinásty dôchodok viac prospieva dôchodcom s vyšším príjmom, ktorých trinásty dôchodok do roku 2023 bol najviac krátený. Podobne zo starého rodičovského dôchodku relatívne benefitovali viac nízkopríjmoví dôchodcovia, keďže v priemere mali viac detí pracujúcich na Slovensku a existoval strop pre maximálny rodičovský dôchodok," uzavrela RRZ. Dodala, že najviac stratia touto zmenou najmä dôchodcovia, ktorí majú viac ako tri zamestnané deti.