RRZ: Navrhované zmeny dlhovej brzdy prispejú k skvalitneniu pravidiel

Bratislava 23. novembra (TASR) - Navrhované zmeny v dlhovej brzde prispejú ku skvalitneniu pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti na Slovensku. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v stanovisku k novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej bude na nadchádzajúcej schôdzi rozhodovať Národná rada (NR) SR.



“Rada vyzdvihuje najmä zámer doplniť existujúce pravidlá v oblasti tvorby rozpočtu verejnej správy o výdavkové limity, ktorých zavedenie predpokladal zákon už v pôvodnom znení. Ich ústavné ukotvenie je najväčšou pozitívnou zmenou tohto návrhu,” vysvetlila RRZ.



Zmeny v dlhovej brzde, aj napriek uvoľneniu hodnôt sankčných pásiem, prispievajú podľa rady k posilneniu fiškálneho rámca. Predpokladá sa sprísnenie sankcií v prvých dvoch pásmach a rozšírením rozpätia sankčných pásiem sa vytvoria lepšie podmienky pre zvládanie krízových situácií vo verejných financiách. Prechod z hrubého na čistý dlh umožní efektívnejšie riadenie dlhu. “Zmeny ako celok by mali viesť k efektívnejšiemu dosiahnutiu hlavného cieľa, ktorým je postupne zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií,” hodnotí RRZ.



Výzvou pre radu je rozšírenie jej povinností, spolu s potrebou zabezpečenia primeraného financovania nových úloh. Rada by mala pripravovať nové analytické správy popisujúce riziká vo verejných financiách a dôchodkovom systéme na Slovensku. Nové úlohy by mala mať aj vo vyhodnocovaní plnenia pravidiel dlhovej brzdy a vo výpočte a aktualizácii limitov výdavkov.



“Na to, aby rada mohla tieto úlohy plniť včas a vo vysokej kvalite, je nutné zabezpečiť rade prístup k údajom, čo aktuálny návrh novely aj vzhľadom na doterajšie praktické skúsenosti so získavaním údajov nerieši v uspokojivej miere,” upozorňuje RRZ.



Pripomína, že v navrhovanom fiškálnom rámci významne narástol počet situácií, ktoré závisia od posúdenia rady, čo je legitímny a oprávnený prístup. Negatívnym sprievodným javom by však mohol byť rastúci politický tlak na jej fungovanie. “Bolo by preto vhodné, ak by v situáciách, kedy je možné rolu rady nahradiť objektívne stanovenými pravidlami, sa v ďalšom legislatívnom procese zvážili úpravy týmto smerom,” dodala v stanovisku RRZ.