RRZ očakáva nižšie kapitálové výdavky štátu oproti rozpočtu o 0,2% HDP

Bratislava 14. augusta (TASR) - Tento rok sú na kapitálové výdavky štátu k dispozícii zdroje v celkovom objeme viac ako 2,3 miliardy eur. Prostriedky z aktuálneho rozpočtu tvoria vyše 1,6 miliardy eur a prenesené zdroje z predchádzajúcich rokov takmer 700 miliónov eur. Na základe historických trendov môže byť ich reálne čerpanie na úrovni 1,352 miliardy eur, čo by oproti rozpočtu predstavovalo úsporu 273 miliónov eur alebo 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). V aktuálnom komentári to odhaduje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Nepoužité kapitálové výdavky v štátnom rozpočte je možné presunúť zvyčajne do nasledujúcich dvoch rokov. "V minulých rokoch platilo, že zdroje aktuálneho rozpočtu, pri ktorých nehrozí riziko prepadnutia, majú nižšiu mieru využitia ako zdroje prenesené z predchádzajúcich rokov. Zdroje aktuálneho rozpočtu sa v danom roku využijú v priemere na 48 %. Zdroje prenášané z predchádzajúceho roku vykazujú mieru využitia 52 % a zdroje prenášané druhýkrát - tie, ktoré už nie je možné opätovne viazať - sú vyčerpané na priemernej úrovni 66 %," priblížil analytik RRZ Jozef Medveď.



V roku 2022 sa kapitálové výdavky neminuté počas predchádzajúcich rokov čerpali rýchlejšie, časť zdrojov však aj tak prepadla. Legislatívne zmeny prijaté kvôli pandémii umožnili v roku 2022 použiť aj prostriedky rozpočtované ešte v rokoch 2018 a 2019. "Avšak nevyčerpalo sa 184 miliónov eur z tých zdrojov, ktoré v tomto roku exspirovali, čo predstavuje zhruba dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi," vyčíslil analytik.



Úroveň kapitálových výdavkov prenesených z roku 2022 na neskoršie čerpanie dosiahla 678 miliónov eur alebo 0,6 % HDP, čo bolo o 609 miliónov eur menej ako v predchádzajúcom roku. Napriek tomuto výraznému poklesu bol deficit v minulom roku ovplyvnený dočerpávaním prenesených kapitálových výdavkov iba v obmedzenej miere. "Veľká časť zníženia, približne 0,5 % HDP totiž predstavuje preddavkové platby v rezorte obrany, ktoré navýšia deficit až v čase dodania techniky," avizoval analytik.