Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Ekonomika

RRZ: Od 22. novembra budú naplno uplatňované sankcie dlhovej brzdy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Všetky tieto sankcie budú platiť aj vo volebnom roku 2027, upozornila RRZ.

Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Výška verejného dlhu na Slovensku je v súčasnosti v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa tento stav v najbližších rokoch nezmení. Najprísnejšie sankcie sa neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde. Toto obdobie sa končí 22. novembra a odvtedy budú aktivované všetky sankcie, vrátane povinnosti vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery a výhľadovo aj predložiť vyrovnaný rozpočet. Upozornila na to v pondelok RRZ.

Pripomenula, že najbližšie parlamentné voľby by mali byť na jeseň 2027. Ak súčasný parlament dovtedy nevysloví dôveru žiadnej inej vláde s novým programovým vyhlásením, sankcie v nasledujúcich rokoch majú presný harmonogram stanovený ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.

V roku 2025 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády a vláda bude musieť predložiť na rokovanie Národnej rady (NR) SR návrh opatrení na zníženie dlhu, čo zvykne robiť každý rok v novembri alebo decembri.

Vzhľadom na to, že 22. novembra končí dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie, dôjde k tomuto dňu k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády. Keďže vláda predložila rozpočet a NR SR ho následne schválila ešte pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte v tomto roku uplatnené,“ vysvetlila RRZ.

Naplní sa však podľa nej povinnosť vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery. „Keďže na splnenie tejto povinnosti nie je formálne stanovená lehota, čo ani v ústavných textoch nebýva bežné, vláde prináleží splniť ju bezodkladne, teda do konca roka,“ predpokladá fiškálna rada.

V roku 2026 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda bude povinná predložiť na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu a bude zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. Zároveň bude musieť kabinet podľa RRZ opäť požiadať parlament o vyslovenie dôvery, a to bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok, ktorú Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejní v apríli. „K 15. októbru bude vláda povinná predložiť do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami,“ avizovala rada.

Všetky tieto sankcie budú platiť aj vo volebnom roku 2027, upozornila RRZ. Vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok a keďže do 15. októbra pravdepodobne nevznikne nová vláda a nezíska dôveru parlamentu, doterajší kabinet bude povinný opäť predložiť návrh na vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.

V prípade vyslovenia dôvery novej vláde po voľbách sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie (zmrazenie rezervy vlády a predsedu vlády, vyrovnaný alebo prebytkový návrh rozpočtu s nerastúcimi výdavkami, hlasovanie o vyslovení dôvery vláde) odo dňa vyslovenia dôvery,“ doplnila RRZ.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne