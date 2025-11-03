< sekcia Ekonomika
RRZ: Od 22. novembra budú naplno uplatňované sankcie dlhovej brzdy
Všetky tieto sankcie budú platiť aj vo volebnom roku 2027, upozornila RRZ.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Výška verejného dlhu na Slovensku je v súčasnosti v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa tento stav v najbližších rokoch nezmení. Najprísnejšie sankcie sa neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde. Toto obdobie sa končí 22. novembra a odvtedy budú aktivované všetky sankcie, vrátane povinnosti vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery a výhľadovo aj predložiť vyrovnaný rozpočet. Upozornila na to v pondelok RRZ.
Pripomenula, že najbližšie parlamentné voľby by mali byť na jeseň 2027. Ak súčasný parlament dovtedy nevysloví dôveru žiadnej inej vláde s novým programovým vyhlásením, sankcie v nasledujúcich rokoch majú presný harmonogram stanovený ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
V roku 2025 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády a vláda bude musieť predložiť na rokovanie Národnej rady (NR) SR návrh opatrení na zníženie dlhu, čo zvykne robiť každý rok v novembri alebo decembri.
„Vzhľadom na to, že 22. novembra končí dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie, dôjde k tomuto dňu k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády. Keďže vláda predložila rozpočet a NR SR ho následne schválila ešte pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte v tomto roku uplatnené,“ vysvetlila RRZ.
Naplní sa však podľa nej povinnosť vlády požiadať parlament o vyslovenie dôvery. „Keďže na splnenie tejto povinnosti nie je formálne stanovená lehota, čo ani v ústavných textoch nebýva bežné, vláde prináleží splniť ju bezodkladne, teda do konca roka,“ predpokladá fiškálna rada.
V roku 2026 naďalej platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády, vláda bude povinná predložiť na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu a bude zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. Zároveň bude musieť kabinet podľa RRZ opäť požiadať parlament o vyslovenie dôvery, a to bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok, ktorú Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejní v apríli. „K 15. októbru bude vláda povinná predložiť do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami,“ avizovala rada.
Všetky tieto sankcie budú platiť aj vo volebnom roku 2027, upozornila RRZ. Vláda bude musieť požiadať parlament o vyslovenie dôvery bezodkladne po zverejnení výšky dlhu za predchádzajúci rok a keďže do 15. októbra pravdepodobne nevznikne nová vláda a nezíska dôveru parlamentu, doterajší kabinet bude povinný opäť predložiť návrh na vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet.
„V prípade vyslovenia dôvery novej vláde po voľbách sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie (zmrazenie rezervy vlády a predsedu vlády, vyrovnaný alebo prebytkový návrh rozpočtu s nerastúcimi výdavkami, hlasovanie o vyslovení dôvery vláde) odo dňa vyslovenia dôvery,“ doplnila RRZ.
