Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhad deficitu mierne znížila

Bratislava 31. marca (TASR) - Odhadovanú úroveň deficitu slovenských verejných financií na tento rok upravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom marcovom rozpočtovom semafore len mierne. Oproti predchádzajúcej februárovej prognóze došlo k miernemu poklesu schodku o 22 miliónov eur, a to najmä vďaka nižším výdavkom na zdravotníctvo a vyšším daňovým príjmom.



Deficit by mal v tomto roku podľa RRZ dosiahnuť 4,8 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,6 miliardy eur, teda rovnako, ako očakávala rada minulý mesiac. Negatívna odchýlka od rozpočtového cieľa vlády dosahuje 0,1 % HDP alebo 129 miliónov eur. Znamená to nízke riziko pre splnenie schváleného rozpočtu.



„Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu napriek pozitívnej medzimesačnej zmene naďalej predstavuje výpadok výnosov z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb,“ priblížila rada.



Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv oproti rozpočtu naďalej tvorí úspora v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu. Ide najmä o predpokladané nečerpanie rezervy na zhoršený ekonomický vývoj.



V rámci rozpočtového semaforu RRZ odhaduje aj rast čistých výdavkov, ktorý podľa aktuálnych európskych fiškálnych pravidiel nesmie presiahnuť maximálne stanovené tempo. Aktuálny predpoklad ich rastu dosahuje 3,7 %, čo oproti povolenej hodnote znamená pomalšie tempo o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.).



Rozpočtová rada takisto odhaduje plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov stanoveného v rámci schváleného rozpočtu. „Podľa RRZ dosiahnu verejné výdavky spadajúce pod limit sumu 61,2 miliardy eur, takže limit výdavkov schválený parlamentom by mal byť presiahnutý mierne o 0,1 miliardy eur,“ vyčíslila.