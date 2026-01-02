< sekcia Ekonomika
RRZ odhaduje deficit verejných financií za rok 2025 na úrovni 5 % HDP
Oproti predchádzajúcemu novembrovému odhadu ide o mierne zlepšenie.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Deficit verejných financií v roku 2025 dosiahol pravdepodobne 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 6,8 miliardy eur. Od pôvodného rozpočtového cieľa by tak bol vyšší o 0,3 % HDP alebo 354 miliónov eur. V aktuálnom rozpočtovom semafore za december minulého roka to odhaduje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Oproti predchádzajúcemu novembrovému odhadu ide o mierne zlepšenie. „RRZ znížila odhadovanú úroveň deficitu oproti novembrovej prognóze o 120 miliónov eur najmä z dôvodu nižšieho objemu dodávok vojenskej techniky, okrem stíhačiek F-16, ktoré boli dodané v počte mierne prevyšujúcom predchádzajúce predpoklady. Zároveň prišlo k neočakávanej výplate dividend spoločnosťou Slovenské elektrárne s dodatočným príjmom pre štát 170 milónov eur,“ priblížila rada.
Odhad deficitu verejnej správy pre rok 2025 pripravila RRZ na základe výsledkov hotovostného hospodárenia štátneho rozpočtu ku koncu decembra. Odhad ďalej spresní po zverejnení výsledkov hotovostného hospodárenia, ako aj súvah pre všetky subjekty verejnej správy.
Najvýraznejšiu negatívnu odchýlku v odhade RRZ voči rozpočtu naďalej predstavuje výpadok výnosu z daní a odvodov, najmä nižší očakávaný príjem z dane z pridanej hodnoty (DPH) a dane z príjmov právnických osôb. „Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí úspora v investíciách na obranu najmä kvôli oneskoreniu dodania vojenskej techniky, okrem stíhačiek F-16. Voči rozpočtu je odhadovaný pokles investícií na obranu o 595 miliónov eur,“ vyčíslila.
V rámci rozpočtového semaforu odhaduje rada aj plnenie nominálneho limitu verejných výdavkov. Výdavky spadajúce pod tento limit dosiahli podľa nej v roku 2025 sumu 60,7 miliardy eur, limit schválený parlamentom by tak nemal byť prekročený.
