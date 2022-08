Zvýšili odhad deficitu verejnej správy na 3,7 % HDP

Bratislava 2. augusta (TASR) – Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) zvýšila oproti júnovej prognóze odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy (VS) v roku 2022 o 59 miliónov eur. Deficit VS tak môže dosiahnuť úroveň 3,972 miliardy eur alebo 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedla RRZ v aktuálnom rozpočtovom semafore na sociálnej sieti.



"Pozitívna odchýlka prognózy od salda schváleného rozpočtu je vo výške 1,242 miliardy eur (1,1 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke," uviedli analytici. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na rýchly nárast cien a prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine.



Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo je spôsobený znížením predpokladanej úrovne preplatenia nákladov súvisiacich s vojnou na Ukrajine z rozpočtu EÚ. Predchádzajúci odhad očakával refundáciu v sume 209 miliónov eur (0,2 % HDP), podľa aktuálnych informácií však tieto prostriedky zaslané z rozpočtu EÚ na konci apríla nie sú určené na tento účel. Negatívne prispelo aj zvýšenie očakávaného čerpania príspevku na bývanie pre právnické a fyzické osoby vo výške 26 miliónov eur.



Najvýraznejší pozitívny vplyv na rozpočet VS má výnos daňových a odvodových príjmov. Jeho odhadovaný príspevok k zlepšeniu salda rozpočtu dosahuje úroveň 1,833 miliardy eur (1,7 % HDP). Vyšší výnos očakáva RRZ najmä pri daniach, kde vysoká inflácia zvyšuje rast makroekonomických báz oproti predpokladom rozpočtu, najmä dane z práce a daň z pridanej hodnoty.



Aktuálny odhad zahŕňa aj vyplatenie jednorazovej 500-eurovej odmeny pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe, dohodnutej v rámci kolektívnej zmluvy, pričom jej vplyv na deficit je 228 miliónov eur (0,2 % HDP).



Za očakávaniami zostáva podľa RRZ čerpanie prostriedkov z EÚ fondov a fondu obnovy, čo možno vidieť v nízkych úrovniach čerpania výdavkov na spolufinancovanie, ktoré sú nižšie oproti rozpočtu o 278 miliónov eur (0,3 % HDP). Celkové výdavky na opatrenia súvisiace s vojnou na Ukrajine dosahujú 344 miliónov eur (0,3 % HDP), pričom analytici vzhľadom na chýbajúce informácie zatiaľ neočakávajú refundáciu výdavkov zo zdrojov EÚ.