RRZ: Po zmenách legislatívy v rokoch 2023 a 2025 sú rodiny v pluse

Bratislava 7. októbra (TASR) - Rodiny s deťmi budú mať aj po započítaní nových opatrení, ktoré znižujú ich príjem, ročne o 479 eur viac, ako keby stále platila legislatíva týkajúca sa rodinných politík z roku 2022. Podobne v pluse 463 eur zostanú aj rodiny dôchodcov. Poukázala na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Pripomenula, že minulý týždeň prijatý balík opatrení na ozdravenie verejných financií výrazne zasahuje do dôchodkových a rodinných politík. Ide tak o ďalšiu zásadnú zmenu v krátkej dobe, od zmien v legislatíve od začiatku roka 2023. Rozpočtová rada preto analyzovala, aký je výsledný vplyv na dve skupiny, ktorým aktuálne zmeny znižujú disponibilné príjmy - rodiny s nezaopatrenými deťmi a rodiny starobných dôchodcov. "Ukazuje sa, že pri viacročnom pohľade sa, aj napriek negatívnemu dopadu prijatého balíčka, disponibilný príjem týmto rodinám významne zvýšil," zhodnotila RRZ.



Legislatívne zmeny zamerané na rodiny s deťmi platné od 1. januára 2023, teda zvýšenie prídavku na dieťa a daňového bonusu, zvýšili ich priemerný ročný disponibilný príjem o 1285 eur, vyčíslila rada. Zároveň pripomenula, že legislatíva bola od začiatku nastavená tak, že bez dodatočných zásahov by v roku 2025 automaticky klesol disponibilný príjem rodín s deťmi o 444 eur. Daňový bonus sa mal totiž znížiť zo 140 na 100 eur.



"Aktuálne prijaté zmeny týkajúce sa rodinnej politiky znížia disponibilný príjem rodín o ďalších 202 eur a ostatné opatrenia balíčka spôsobia pokles disponibilných príjmov v priemere o ďalších 160 eur. Rodiny s deťmi teda aj po započítaní nových opatrení budú mať stále ročne o 479 eur viac, než keby stále platila legislatíva týkajúca sa rodinných politík z júla roku 2022, teda pred väčšími zásahmi do systému," priblížila RRZ.



Legislatívne zmeny v dôchodkovej politike prijaté od roku 2022 zvýšili postupne ročný disponibilný príjem rodín starobných dôchodcov o 912 eur. Z toho zavedenie rodičovského dôchodku spôsobilo nárast priemerne o 351 eur a zvýšenie 13. dôchodku od roku 2024 o ďalších 562 eur. Zmena rodičovského dôchodku v doterajšej forme od roku 2025 ukrojí podľa rady z disponibilného príjmu týchto rodín 351 eur a ostatné opatrenia znížia ich príjem o ďalších 99 eur.



"Rodiny starobných dôchodcov teda po prijatí navrhovaných opatrení budú mať stále o 463 eur viac v porovnaní so stavom, keby naďalej platila legislatíva týkajúca sa starobných dôchodkov z roku 2022, teda pred zavedením rodičovského dôchodku a zvýšením 13. dôchodku," zhodnotila RRZ.



V tejto súvislosti upozornila, že z novej legislatívy započítala len priame vplyvy piatich opatrení balíčka. Očakáva však aj negatívny vplyv na rodiny z ďalších opatrení, napríklad dodatočný prenos záťaže ostatných subjektov ovplyvnených zmenou dane z pridanej hodnoty (DPH), zvýšenou firemnou daňou či novou transakčnou daňou.