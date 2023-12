RRZ: Ponechanie stabilného výhľadu ratingu je podmienené konsolidáciou

Bratislava 4. decembra (TASR) - V poslednom čase potvrdila agentúra S&P Slovensku rating dlhodobých záväzkov na úrovni A+ so stabilným výhľadom a agentúra Moody´s rating A2 s negatívnym výhľadom. Ponechanie stabilného výhľadu však vychádza z predpokladu ozdravovania verejných financií nad rámec požiadaviek výdavkových limitov, a to až o 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). To by znamenalo zníženie deficitu o 9 miliárd eur do roku 2026, teda takmer dvojnásobok oproti požiadavkám výdavkových limitov.



Ratingová agentúra S&P očakáva od Slovenska silné konsolidačné úsilie, pripomenula rozpočtová rada. Predpokladá pritom pokles deficitu budúci rok o 2,4 miliardy eur na 4,5 % HDP a v rokoch 2025 a 2026 o približne 3,4 miliardy eur ročne s očakávanými deficitmi 4,1 % HDP v roku 2025 a 3,7 % HDP v roku 2026.



"S&P teda očakáva stabilizáciu dlhu pod úrovňou 60 % HDP. S&P zároveň zdôrazňuje, že súčasné ratingové hodnotenie by mohlo byť ohrozené v prípade nedostatočnej konsolidácie v priebehu najbližších troch rokov, pristupovaniu k neštandardným opatreniam zhoršujúcich zdravie verejných financií, či narúšaniu inštitucionálnej stability," priblížila RRZ.



Pripomenula, že po ruskej agresii na Ukrajine agentúra Moody´s zhoršila na negatívny ratingový výhľad krajín výrazne závislých od ruských energií, vrátane SR a ČR. Agentúra v súčasnosti pozitívne hodnotí zmenenú diverzifikáciu energií v obidvoch krajinách. "Na rozdiel od Česka, kde zlepšila výhľad na stabilný, však Moody´s potvrdila SR negatívny výhľad. Agentúra to zdôvodnila rizikami vývoja verejných financií bez aktívnej konsolidácie," upozornila RRZ.



Podľa Moody´s môže deficit slovenských verejných financií vzrásť z tohtoročných 6 % HDP budúci rok na 6,5 % HDP a ostať na vysokej úrovni 5,7 % HDP ešte aj v roku 2026. Tento vývoj by znamenal zvýšenie dlhu nad 60 % HDP už v budúcom roku, dodala rozpočtová rada.