Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa vyjadrila ku konsolidácii

Bratislava 26. septembra (TASR) - Vláda oznámila prijatie konsolidačných opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur, pričom 1 miliarda eur z tohto objemu nemusí viesť k znižovaniu deficitu, ale použije sa na financovanie výdavkov. Doteraz medializované vysvetlenia, na čo sa majú tieto peniaze použiť, však nie sú podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) postačujúce.



"Rok 2025 je prvý rok konsolidácie, ktorá vzhľadom na stav verejných financií potrvá viac rokov. Treba vziať do úvahy, že tie menej bolestivé opatrenia sa postupne budú míňať a pokračovanie konsolidácie bude náročnejšie a bolestivejšie. Preto je dôležité, aby zdroje vytvorené aktuálnym balíčkom neboli minuté na dodatočné opatrenia, ktoré bude nevyhnutné v ďalších rokoch opäť konsolidovať," upozornila RRZ v stanovisku, ktoré zverejnila vo štvrtok.



Za nové, doteraz legislatívne neschválené a už oznámené opatrenia je podľa nej možné považovať poskytnutie adresnej energopomoci, dodatočné náklady v školstve a navýšené výdavky Envirofondu. Spolu ide podľa odhadov Ministerstva financií (MF) SR o sumu 360 miliónov eur.



Naopak, viacero spomínaných opatrení odkazuje podľa RRZ na medziročný rast výdavkov, ktorý sa prejavuje naprieč rozpočtom, preto nie je vhodné selektívne vyberať iba niektoré z nich. Tieto opatrenia tak ani nemôžu vysvetľovať medziročný rast deficitu, ktorý by si vyžadoval kompenzáciu väčším objemom opatrení, ako je výsledné zníženie deficitu. "Napríklad komunikovaný medziročný rast výdavkov v zdravotníctve v sume 500 miliónov eur je financovaný aj rastom výberu zdravotných odvodov, preto je čistý vplyv na deficit nižší a nie je potrebné celý medziročný nárast výdavkov prefinancovať novými opatreniami," vysvetlila RRZ.



Podľa odhadov rady by sa deficit v roku 2025 nemal bez nových opatrení v porovnaní s rokom 2024 výrazne meniť a mal by sa pohybovať na úrovni 5,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Tento odhad pritom podľa RRZ už zahŕňa väčšinu opatrení, ktoré komunikuje ministerstvo financií a ktoré boli legislatívne prijaté ešte pred rokom 2024. Naplnenie tohto odhadu by znamenalo, že prijatie predloženého konsolidačného balíčka by mohlo viesť k vytvoreniu priestoru pre doteraz nezverejnené nové výdavky, ale aj zohľadnenie rizík možného nenaplnenia celkovej sumy.



"Vytvorenie rezervy pri istej miere neistoty celkového vplyvu balíčka na verejné financie možno považovať za vhodné opatrenie, no len v tom prípade, ak prípadná rezerva bude využitá výhradne na zlepšenie stavu verejných financií a nebude zneužitá na dodatočné výdavky," dodala rada s tým, že ucelené posúdenie všetkých opatrení vlády bude možné až po predstavení celého fiškálneho rámca a návrhu rozpočtu na roky 2025 až 2028.