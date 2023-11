RRZ pozvala Jednotu dôchodcov na odborné stretnutie

Bratislava 14. novembra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa ohradila voči pondelkovej (13. 11.) kritike občianskych združení Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), Pracujúca chudoba a Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA). Dáta, z ktorých pri meraní rizika chudoby vychádzali, sú podľa predsedu RRZ Jána Tótha najvhodnejšie dáta, aké dnes sú k dispozícii. Rada zároveň pozvala predsedu JDS na stretnutie týkajúce sa dovysvetlenia si vzájomných odborných argumentov.



Relatívne riziko chudoby je podľa Tótha merané rovnakým spôsobom, na základe prieskumov EÚ SILC, vo všetkých krajinách EÚ podľa metodiky schválenej štatistickým úradom EÚ. Na porovnávanie rizika chudoby medzi rôznymi skupinami obyvateľstva v rámci jednej krajiny sú to podľa RRZ najvhodnejšie dáta, aké dnes sú k dispozícii.



"Napríklad aj vláda SR a Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR sa o tieto údaje systematicky opierajú a ich správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR už roky obsahuje kapitolu venovanú chudobe a sociálnemu vylúčeniu na základe výsledkov EÚ SILC," uviedol Tóth pre TASR v utorok.



Dáta podľa RRZ poukazujú na rôzne riziko chudoby v rámci Slovenska medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. "Štatistický úrad SR vypočítal, že skupina dôchodcov sa ocitá v nižšom riziku chudoby ako celková populácia v SR a dosahuje len polovičné riziko chudoby ako napríklad domácnosti so závislými deťmi. Na základe týchto dát možno skonštatovať, že v spomínaných skupinách možno hovoriť o podpriemernom riziku chudoby. Z toho vyplýva, že nie je zrejmá efektívnosť plošných dotácií pre riešenie chudoby práve v takejto skupine," dodal Tóth



RRZ podľa neho rozumie snahe zástupcov rozličných záujmových skupín hájiť ich záujmy, avšak rada má ústavnú povinnosť hodnotiť udržateľnosť verejných financií.



"Táto úloha je dnes o to naliehavejšia, že udržateľnosť verejných financií sa nachádza v pásme vysokého rizika a ich aktuálne smerovanie bez prijatia konsolidačných opatrení vytvára vysoké bremeno pre nasledujúce generácie. A to vrátane nasledujúcich generácií dôchodcov, ktorých plnohodnotné dôchodky sú v prípade pokračovania aktuálneho vývoja verejných financií ohrozené," uzavrel Tóth.



Organizácie v pondelok kritizovali vyhlásenia predsedu RRZ, ktoré sú podľa nich zavádzajúce, majú politické zafarbenie a nezohľadňujú kontext problematiky dôchodkov. Štatistiky z celoeurópskeho zisťovania EU-SILC, na ktoré sa odvoláva aj Tóth, sú podľa nich nedokonalým nástrojom, z ktorých vychádza, že postkomunistické krajiny vrátane Slovenska sú menej ohrozené chudobou ako všetky ostatné vyspelé krajiny EÚ.