Tóth: Pre udržateľné verejné financie je potrebná konsolidácia 5 % HDP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Pre udržateľné verejné financie SR je z dlhodobého pohľadu potrebná konsolidácia na úrovni 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vo štvrtok na to upozornil predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.



"Keďže prichádza neskôr demografia, ktorá bude výrazne zaťažovať verejné financie" priblížil Tóth s tým, že pri 5 % konsolidácii by dlh nemal ďalej rásť.



Deficit verejnej správy dosiahol v minulom roku úroveň 2 % HDP, čo znamená zlepšenie oproti cieľu schváleného rozpočtu vo výške 4,9 % HDP, zároveň aj voči doterajším odhadom RRZ. Pozitívna odchýlka oproti rozpočtovým cieľom na úrovni 2,9 % HDP je najvyššia od roku 2005.



Voči rozpočtovaným číslam boli najväčšími zmenami vyššie príjmy, vrátane nedaňových príjmov, nižšie investície v obrane a vyššie výdavky v samosprávach, priblížila RRZ. Za nízkym deficitom boli aj vyššie daňovo-odvodové príjmy pre nečakane vysokú infláciu. Ďalším faktorom bola konzervatívna protiinflačná výdavková politika realizovaná v roku 2022.



Tóth ale upozornil na to, že napriek vlaňajšiemu pozitívnemu výsledku nemáme vo verejných financiách priestor na nové výdavky, ktoré nie sú prefinancované. "Čakáme, že poslanci budú natoľko zodpovední, že nebudú schvaľovať tesne pred voľbami opatrenia, ktoré by znamenali veľmi veľkú dieru v rozpočte. Máme skúsenosť so správaním parlamentu pred voľbami v roku 2020 a bola veľmi bolestivá pre verejné financie. Museli sme opravovať narýchlo prijaté rozšafné opatrenia a občania ich museli zaplatiť práve v tej úspornejšej rozpočtovej politike," pripomenul.



Vláda zároveň podľa šéfa rozpočtovej rady začala prijímať trvalé opatrenia, ktoré pre rozpočet predstavujú vyššiu záťaž oproti minulému roku. Tento rok očakáva RRZ vyšší štrukturálny aj celkový deficit. Uviedol tiež, že odhad rady je optimistickejší oproti odhadu vlády asi o 900 miliónov eur.