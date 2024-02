RRZ predpokladá v 1. štvrťroku rýchlejší rast ekonomiky

Bratislava 20. februára (TASR) - Slovenská ekonomika by mala v 1. štvrťroku 2024 vzrásť medzikvartálne o 0,5 %. Išlo by o zrýchlenie oproti záveru minulého roka, kedy rast dosiahol 0,3 %. Celoročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) by mal dosiahnuť 2,1 %, čo by bolo rovnako zrýchlenie v porovnaní s vlaňajším tempom 1,1 %.



Odhaduje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktuálnom nowcastingu, ktorý zverejnila v utorok. Ide o rýchly modelový odhad vývoja ekonomiky v prebiehajúcom štvrťroku, ktorý berie do úvahy najnovšie ukazovatele súvisiace s vývojom HDP a zamestnanosti. Nie je plnohodnotnou prognózou a aktualizuje len jeden štvrťrok.



"Inflácia v januári výrazne spomalila, čo pri rastúcich mzdách a príjmoch bude podporným impulzom pre spotrebu domácností. Pretrvávajúci nárast spotrebiteľskej dôvery v posledných mesiacoch naznačuje, že výdavky by mali opäť začať rásť," priblížila RRZ. Rast spotreby domácností by tak v 1. štvrťroku mal byť kladný, ale miernejší oproti predchádzajúcej prognóze, hlavne kvôli slabším tržbám zo záveru minulého roka.



Po poklese vlani by malo podľa rozpočtovej rady dôjsť tento rok k oživeniu exportnej výkonnosti slovenského priemyslu. Naznačujú to prvé signály z prieskumov aktivity a predikcie zahraničných inštitúcií. Oživenie by malo byť spôsobené najmä globálne nižšou infláciou a rastúcimi mzdami.



"Odhadujeme aj mierny rast investícií, ktorý je ťahaný oživením dôvery v stavebníctve a celkovo v súkromnom sektore. Z dôvodu nižšej inflácie je v prvom štvrťroku odhadovaný vyšší reálny rast vládnej spotreby," konštatovala RRZ.



Naopak, na začiatku roka očakáva pokles zamestnanosti v SR o 0,3 %, a to najmä z dôvodu vysokého počtu žiadostí o predčasný dôchodok na konci minulého roka. Zamestnávatelia pravdepodobne nedokážu tak rýchlo doplniť chýbajúcich pracovníkov. "Takáto strata pracovnej sily je štrukturálnym problémom, ktorý robí našu ekonomiku menej výkonnou a konkurencieschopnou. Pokles zamestnanosti bude sprevádzaný poklesom celkovej pracovnej sily, nie nárastom nezamestnanosti," doplnila RRZ.