RRZ: Rizikom rozpočtu môžu byť chýbajúce opatrenia na pokles deficitu

Bratislava 11. októbra (TASR) - Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) vníma pozitívne, že vláda deklaruje plán ozdravenia verejných financií. Zároveň však upozornila, že pre avizované zníženie deficitu na 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027 chýbajú vyšpecifikované opatrenia v objeme 0,4 % HDP pre rok 2026 a až 1,9 % HDP vo volebnom roku 2027.



"Takto navrhovaná konsolidačná stratégia môže byť riziková z pohľadu politického cyklu," uviedla RRZ v prvom stanovisku k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý predložilo Ministerstvo financií (MF) SR na pondelkové (14.10.) rokovanie tripartity. Rada zároveň avizovala, že podrobné hodnotenie rozpočtu zverejní ešte pred jeho prerokovaním v Národnej rade (NR) SR.



Fiškálna rada poukázala aj na to, že pri avizovanom cielenom deficite 3 % HDP o tri roky by mal verejný dlh ešte stále mierne rásť na 60,5 % HDP. "Podľa odhadov RRZ aj z dôvodu nižších budúcich rastov by na okamžitú stabilizáciu dlhu bolo potrebné dosiahnuť deficit na úrovni približne 2,5 % HDP," vyčíslila. Keďže opatrenia v konsolidačnom balíčku boli nakoniec viac nasmerované na zdanenie ekonomickej aktivity, podľa RRZ to môže spôsobiť zníženie rastového potenciálu ekonomiky, a tým aj nižšie rozpočtové príjmy.



Podľa MF SR budú po implementovaní balíčka opatrení nové výdavky zaťažovať verejné financie v objeme najmenej 0,3 % HDP. Ďalších 0,3 % HDP tvorí rezerva na nepriaznivý vývoj. "Aj vzhľadom na dodatočne potrebnú konsolidáciu a možné riziká celkového výnosu balíčka opatrení RRZ apeluje, aby sa rezerva nepoužila na nové výdavky," konštatovala v stanovisku rozpočtová rada.