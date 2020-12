Rada pre rozpočtovú zodpovednosť schvaľuje zmeny dôchodkového veku

Bratislava 8. decembra (TASR) – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje rušenie ústavného ukotvenia maximálneho veku odchodu do dôchodku za veľmi pozitívne. Uviedla to vo svojom stanovisku k pozmeňujúcemu návrhu poslancov Národnej rady SR k návrhu novely Ústavy SR, ktorá podľa rady prináša viaceré zmeny s vplyvom na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. O návrhu novely ústavy budú poslanci ešte hlasovať.



Maximálny vek odchodu do dôchodku mal podľa RRZ najväčší dosah na finančnú destabilizáciu celého dôchodkového systému do budúcnosti.



„Vytvára sa tak predpoklad pre výraznejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti, v prípade, ak sa dôchodkový vek opätovne naviaže na vývoj strednej dĺžky života," zhodnotila rada. Upozorňuje však, že následne je nevyhnutná zmena platného mechanizmu úpravy dôchodkového veku v zákone o sociálnom poistení.



Na získanie nároku na dôchodkovú dávku po dosiahnutí istého počtu odpracovaných rokov by sa však podľa rady mali stanoviť dodatočné podmienky. Rada takisto vyzýva na odstránenie obmedzení súbehu poberania dôchodku a zárobkovej činnosti. „Naopak, štát by mal aj v dôsledku demografického vývoja podporovať zotrvávanie zdravej populácie na trhu," podotkla rada.



Pri zmenách, ktoré sa týkajú zvýšenia dôchodkov tých rodičov, ktorých deti platia dane alebo odvody, rada upozorňuje, že by sa takéto zmeny mali konať len tak, aby nemali dosah na zhoršenie momentálne značne finančne destabilizovaného dôchodkového systému.



Rada považuje za dôležité, aby prijímanie opatrení vrátane zmien v ústave, ktorých dôsledkom bude dosah na hospodárenie SR, bolo predmetom včasnej a odbornej diskusie. Vzhľadom na aktuálne vysoké riziko dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR však oceňuje záujem ukotviť ochranu dlhodobej udržateľnosti hospodárenia krajiny, ktoré sa zakladá na transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov.



„Dlhodobá udržateľnosť verejných financií je nielen prejavom vyspelého prístupu k správe verejných vecí, ale aj nástrojom ekonomickej a sociálnej spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami," uzavrela RRZ.