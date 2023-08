RRZ: Sankcie dlhovej brzdy sa dodržiavajú skôr formálne

Bratislava 31. augusta (TASR) - Napriek vysokým úrovniam dlhu verejnej správy, ktoré sa od roku 2020 kontinuálne nachádzajú nad najvyšším sankčným pásom dlhovej brzdy, dochádza len k formálnemu plneniu sankcií, ktoré má minimálne vplyvy na zníženie dlhu verejnej správy. Vo štvrtok to uviedla v Správe o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2022 Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Samotná dlhová brzda bez výdavkových limitov nezabezpečovala dostatočnú ochranu dlhodobého zdravia verejných financií. Preto je modernizácia ústavného zákona vrátane zosúladenia sankcií dlhovej brzdy s nedávno prijatými výdavkovými limitmi kľúčová a nemala by sa odkladať," uviedol predseda RRZ Ján Tóth.



K zlepšovaniu dlhodobej udržateľnosti by podľa RRZ malo prispieť aj efektívne zavedenie výdavkových limitov. "Je však potrebné dodať, že v najbližších rokoch samotné plnenie výdavkových limitov pri zákonom požadovanej úrovni zlepšovania deficitu nepostačí na stabilizáciu dlhu v strednodobom horizonte," dodala RRZ. Konsolidácia verejných financií by preto mala byť v najbližších rokoch ambicióznejšia než minimum, ktoré požaduje zákon.



Rada vo svojom hodnotení skonštatovala, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií zohľadňujúca aktuálny strednodobý odhad vývoja salda z mája 2023 nebola dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol 5,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená, že verejné financie sa nachádzajú v pásme vysokého rizika. Na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti by bolo podľa RRZ potrebné trvale zvýšiť príjmy a/alebo znížiť výdavky v objeme 7,6 miliardy eur. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa tak výraznejšie zhoršuje od prepuknutia vojnového konfliktu.



Podiel dlhu na HDP bol v rokoch 2021 a 2022 nad najvyšším, piatym sankčným pásmom dlhovej brzdy. Dlh na konci roku 2021 dosiahol na základe údajov, ktoré zverejnil Eurostat v októbri 2022, úroveň 61,0 % HDP a na konci roku 2022 bol na základe predbežných údajov z apríla 2023 na úrovni 57,8 % HDP. Keďže sa 24-mesačná výnimka z uplatňovania prísnejších sankcií ústavného zákona skončila 5. mája 2023, dosiahnutá výška dlhu za rok 2022 je v súčasnosti spojená so sankciami vyplývajúcimi z prekročenia všetkých piatich sankčných pásiem dlhovej brzdy.