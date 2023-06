Rada pre rozpočtovú zodpovednosť: SR bude musieť ušetriť miliardu eur

Bratislava 1. júna (TASR) - Rozpočtové ciele vlády nie sú podporené opatreniami, ktoré by zabezpečili ich dosiahnutie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) odhaduje bez dodatočných opatrení udržateľnosť verejných financií v pásme hlbokého rizika, konkrétne 5,9 % HDP. Vysoké riziko z pohľadu RRZ znamená, že štát nemusí pri súčasnom nastavení politík garantovať poskytovanie kvalitných služieb občanom a zabezpečovanie sociálnej siete. Potreba opatrení podľa výdavkových limitov predstavuje približne miliardu eur pre rok 2024 a ďalších 1,3 miliardy eur pre rok 2025, informovala vo štvrtok RRZ.



"Aj keď strednodobé rozpočtové ciele vlády sú v súlade s platnými výdavkovými limitmi a reflektujú aj pripravovanú zmenu v európskych fiškálnych pravidlách, bez dodatočných opatrení, ktoré nie sú špecifikované v Programe stability, nemožno rátať s ich dosiahnutím," konštatoval predseda RRZ Ján Tóth. Dodal, že deficit narastá aj z dôvodu takzvaného pro-rodinného balička, nárastu miezd v zdravotníctve či rodičovského dôchodku.



Bez dodatočných opatrení predpokladá Rada tohtoročný deficit na úrovni 6,2 % HDP a jeho pokles v budúcich rokoch na úroveň 4,6 % HDP. Rozdiel medzi cieľmi vlády a prognózou RRZ sa premieta aj do odhadov vývoja hrubého dlhu, kde RRZ predpokladá do roku 2026 rast dlhu z aktuálnych 57,8 % HDP na 62,2 % HDP, pričom ciele vlády v Programe stability uvádzajú jeho stabilizáciu na súčasnej úrovni.



"V strednodobom horizonte by mala byť naďalej hlavným cieľom vlády stabilizácia dlhu a vytvorenie predpokladov pre jeho ďalšie znižovanie cez dôsledné plnenie výdavkových limitov. Takáto politika tiež zabezpečí zníženie vysokého rizika dlhodobej udržateľnosti do pásma stredného rizika," uviedol Tóth. Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií by bolo podľa neho potrebné trvale zvýšiť príjmy a znížiť výdavky štátu v objeme 7,6 miliardy eur.



Člen Rady Martin Šuster uviedol, že ukazovateľ 5,9 % HDP ukazuje celkové množstvo práce, ktoré bude treba spraviť pri ozdravovaní verejných financií. "Už to nie je akceptovateľné riziko, ktoré by sme mali mať ako krajina, ktorá chce byť stabilná a ktorá chce systematicky poskytovať kvalitné služby občanom a zabezpečovať sociálnu sieť. Konsolidácia, ktorú odhadujeme, že je potrebná, je viac ako 7 miliárd, čo je výrazná záťaž, ktorá sa každého z nás dotkne," dodal.