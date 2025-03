Eurokomisia zverejnila správu o udržateľnosti verejných financií v EÚ

Bratislava 31. marca (TASR) - Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším rizikom dlhodobej udržateľnosti verejných financií v Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z aktuálnej správy Európskej komisie (EK) Debt Sustainability Monitor 2024, na ktorú v pondelok poukázala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Slovensko v tomto hodnotení dosiahlo najhoršie postavenie v EÚ podľa ukazovateľa S1, ktorým sa vyjadruje veľkosť zlepšenia salda verejných financií potrebného na zníženie verejného dlhu na 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2070. Na takto nastavenú zmenu by bolo potrebné zlepšiť bilanciu slovenských verejných financií o 6,5 % HDP.



„Z tejto hodnoty približne 3,2 percentuálneho bodu (p. b.) tvorí nepriaznivý súčasný stav verejných financií a 3,4 p. b. predstavujú očakávané dodatočné výdavky súvisiace so starnutím populácie,“ priblížila RRZ.



Slovensko je zároveň jedinou krajinou v EÚ, ktorá sa podľa S1 nachádza v pásme vysokého rizika. Tento indikátor je podľa fiškálnej rady metodicky veľmi blízky slovenskému ukazovateľu, ktorým sa vyjadruje stav dlhodobej udržateľnosti podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



„Tieto výsledky potvrdzujú opakované odporúčania RRZ týkajúce sa potreby čím skôr zlepšiť štrukturálne hospodárenie verejnej správy a vyhnúť sa opatreniam, ktoré by ďalej zhoršovali budúce dopady starnutia populácie, s cieľom zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií,“ zdôraznila rozpočtová rada.