RRZ: Štát vlani prekročil národné limity výdavkov

Bratislava 5. júna (TASR) - Štát v roku 2024 podľa takzvaného národného pravidla prekročil stanovený limit výdavkov o 189 miliónov eur. Naopak, pri medziročnom raste čistých výdavkov podľa nových európskych pravidiel došlo k splneniu povoleného rastu s rezervou 2,4 percentného bodu (p.b.), čo predstavuje 1,3 miliardy eur. Uviedla to vo štvrtok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



„Čo sa týka plnenia európskych limitov v minulom roku, myslíme si, že to vláda splnila. Zároveň však platí, že tie národné limity, ktoré Ministerstvo financií SR rozpísalo na rôzne rezorty, mohli byť prekročené do 200 miliónov eur,“ uviedol predseda RRZ Ján Tóth.



Dôvodom odlišného hodnotenia je podľa RRZ vzájomná nekonzistentnosť pravidiel. Podľa Tótha európske pravidlá nie sú dostatočne ambiciózne, aby zaručili ozdravenie verejných financií do roku 2028 a to, aby dlh v budúcnosti už nerástol. „Samotné európske výdavkové limity nás dostatočne nezväzujú na to, aby nás ochránili pred budúcou konsolidáciou, a preto je správne, že vláda má prísnejšie nastavené tieto ciele,“ vysvetlil Tóth. Upozornil, že ak by vláda v budúcnosti uvažovala o nových výdavkových politikách, podľa RRZ by mali byť plne kompenzované buď znížením výdavkov niekde inde alebo novými príjmami.



Podľa odhadov RRZ by sa mohol deficit verejných financií v tomto roku dostať na 5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje 6,9 miliardy eur. Vládny cieľ z rozpočtu to prekračuje o 0,3 % HDP, teda vyše 400 miliónov eur a aktuálny odhad vlády o 0,1 % HDP (129 miliónov eur). Bez konsolidačných opatrení by sa mohol deficit podľa RRZ do roku 2028 dostať na úroveň 5,7 % HDP.



„Máme stále jeden z tých vyšších deficitov a ak nebudeme konsolidovať, tak nám hrozí, že budeme v situácii, kedy môžu byť deficity na úrovni 4 - 5 %, takže výrazne vzdialené od toho maximálneho limitu 3 % HDP,“ zhodnotil predseda RRZ.



Na splnenie deklarovaných cieľov potrebuje vláda podľa RRZ prijať opatrenia pre budúci rok za 1,2 % HDP, čo predstavuje 1,8 miliardy eur. Následne v roku 2027 by mala vláda ušetriť dodatočných 0,5 % HDP, teda približne 800 miliónov eur.