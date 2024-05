Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyhodnotila národné výdavkové limity

Bratislava 3. mája (TASR) - Na rozdiel od nových európskych pravidiel by v súčasnosti platné národné výdavkové limity vyžadovali konsolidáciu verejných financií SR už v tomto roku. Upozornila na to v piatok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



"Národné výdavkové pravidlá vyžadovali konsolidáciu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), pod vplyvom prijatia ďalších nákladných výdavkových opatrení bez trvalého krytia v rozpočte na rok 2024 sa však potreba dodatočných konsolidačných opatrení zvýšila na 1,3 % HDP," pripomenula rada.



Nakoľko však vláda nedávno opravila pravidlá predčasných starobných dôchodkov, ktorých vplyv čiastočne kompenzuje v rozpočte zahrnuté zhoršenie dlhodobej udržateľnosti, potreba konsolidácie voči rozpočtu klesla podľa RRZ na sumu do 1 % HDP. Na rozdiel od toho podľa medializovaných informácií nebudú európske pravidlá vyžadovať žiadnu konsolidáciu voči predloženému rozpočtu.



"Podľa odhadu RRZ by zreálnenie rozpočtu - aj po zohľadnení lepšieho vývoja v minulom roku - znamenalo celkovo citeľne menšiu potrebu konsolidácie len na úrovni niekoľko málo sto miliónov eur," doplnila rozpočtová rada s tým, že konkrétny odhad zverejní spolu s aktualizáciou strednodobého vývoja verejných financií v najbližších dňoch.