RRZ: Udržateľnosť dôchodkového systému sa novelou nezlepšila

Bratislava 18. apríla (TASR) - Udržateľnosť dôchodkového systému sa ani po zmenách, ktoré vo štvrtok schválila Národná rada (NR) SR v novele zákona o sociálnom poistení, nezlepšila. Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).



Parlament v novele schválil zvýšenie 13. dôchodku, ktoré bude mať podľa RRZ negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť vo výške 0,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zároveň v nej poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa opravujú podmienky pre priznávanie predčasných dôchodkov po odpracovaní 40 rokov. Toto opatrenie naopak zlepší dlhodobú udržateľnosť na úrovni do 0,4 % HDP a rada ho vníma pozitívne.



Vplyvy oboch opatrení na dlhodobú udržateľnosť sa teda vzájomne kompenzujú, je však medzi nimi dôležitý rozdiel, upozornila RRZ. "Trináste dôchodky majú okamžitý negatívny vplyv, zatiaľ čo úspora z opravy nastavenia predčasných dôchodkov bude nabiehať len postupne na dlhodobom horizonte. Inými slovami, okamžité a trvalé náklady zavedenia 13. dôchodkov sa prvýkrát v rámci roka vykompenzujú opravou predčasných dôchodkov až o približne 25 rokov, pričom k úplnej kompenzácii všetkých nákladov na zavedenie 13. dôchodkov dôjde až o 50 rokov," vyčíslila rada.



Pripomenula, že verejné financie sa nachádzajú v pásme vysokého rizika a samotný dôchodkový systém nebol pred týmito zmenami tiež dlhodobo udržateľný. "Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné prijímať ozdravné opatrenia v dôchodkovom systéme bez toho, aby sa ich prínos využíval na kompenzovanie nových opatrení, ktoré jeho udržateľnosť súčasne zhoršujú," zdôraznila RRZ.



Trinásty dôchodok v novej podobe bude stáť v tomto roku 828 miliónov eur, vyčíslil vo štvrtok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). "Ale nie je to čiastka, ktorá je navyše, lebo na tento rok už bolo rozpočtovaných vyše 300 miliónov eur na predchádzajúci 13. dôchodok. Samotná RRZ priznala, že sa cez daň z pridanej hodnoty (DPH) do štátneho rozpočtu vráti asi 100 miliónov eur," priblížil s tým, že čistý náklad je pre tento rok 400 miliónov eur. Niektoré prostriedky budú použité zo Sociálnej poisťovne, avšak väčšina pôjde podľa neho transferom zo štátneho rozpočtu.