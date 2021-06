RRZ: Udržateľnosť verejných financií sa zhoršila

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Bratislava 3. júna (TASR) – Udržateľnosť verejných financií sa zhoršila. Skonštatovala to vo štvrtok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Podotkla, že verejné financie boli k máju tohto roka naďalej dlhodobo neudržateľné. V porovnaní s aprílovou správou RRZ o dlhodobej udržateľnosti došlo k zhoršeniu ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). "" podotkla rada.Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa nachádzal v máji na úrovni 6,1 % HDP v pásme vysokého rizika, čo v praxi znamená, že na udržanie hrubého dlhu verejnej správy pod hornou hranicou bezpečného limitu na dlh (50 % HDP) v období najbližšieho polstoročia by bolo potrebné zlepšiť saldo hospodárenia verejných financií vo výške 6,3 miliardy eur. "" vymenovala rada.Tento vývoj je podľa RRZ dôsledkom najmä aktuálneho vývoja rozpočtu v roku 2021. Rada vo svojom odhade berie do úvahy priebežný vývoj výdavkov aj nové legislatívne opatrenia - zavedenie príspevku na skrátenú prácu, nové dotácie v oblasti podpory rodiny, poskytovanie dotácií na podporu rozvoja bývania a v oblasti športu, bezplatnú autobusovú dopravu plánovanú v rozpočte od tohto roka." uviedla RRZ.Vo výpočte je však už zahrnutý pasívny scenár bez zmien politík, v ktorom automaticky dochádza k zníženiu deficitu na 3,7 % HDP v roku 2024. Pre zlepšenie dlhodobej udržateľnosti len cez rozpočtovú politiku, a teda pri absencii iných opatrení s dlhodobým vplyvom, ako je napríklad dôchodková reforma, by teda bolo potrebné dosiahnuť deficity nižšie, ako je táto predpokladaná trajektória." uzavrela RRZ.