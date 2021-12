RRZ: Útvar hodnoty za peniaze by mal posudzovať aj 500-eurové poukážky

Bratislava 1. decembra (TASR) - Pri type výdavkov, akými sú 500-eurové poukážky na motiváciu seniorov k očkovaniu, by mal štát brať do úvahy aj behaviorálne aspekty. Mal by sa uistiť, že sa požadované ciele dosiahnu nákladovo efektívnym spôsobom, opatrenie zostane striktne jednorazové a jeho implementácia bude dostatočne včasná. Preto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje za dôležité, aby Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) mal okrem investičných výdavkov povinnosť posúdiť aj takéto objemné výdavkové opatrenia. Uviedla to v stanovisku na návrh z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý v stredu odobrila vláda a posunula na prerokovanie do parlamentu.



Pri prezentovaní hodnotenia návrhu rozpočtu RRZ upozornila, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie by vláda mala naďalej poskytovať jednorazový adresný stimul aj nad rámec rozpočtovanej pomoci. Má totiž za to, že jednorazová pomoc neovplyvňuje trvalý, tzv. štrukturálny deficit, a teda výraznejšie nezhoršuje dlhodobú udržateľnosť verejných financií. V návrhu 500-eurových poukazov pre seniorov však vidí RRZ medzery.



"V doložke vplyvov chýbajú konkrétne zadefinované ciele, ktoré sa majú opatrením dosiahnuť. Nie sú dostupné analytické podklady odôvodňujúce výšku navrhovanej odmeny, a teda v akej miere toto opatrenie poskytuje ´najlepšiu hodnotu za peniaze´," napísala rada v stanovisku.