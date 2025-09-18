< sekcia Ekonomika
RRZ: Úspory zatiaľ nie sú podporené opatreniami
Vláde RRZ vytkla, že napriek apelu, aby v opatreniach prevažovali úspory na strane výdavkov, väčšina z nich je stále na strane príjmov rozpočtu, podobne ako v predošlých rokoch.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Úspory na výdavkovej strane rozpočtu by mali podľa tvrdení Ministerstva financií (MF) SR dosiahnuť 1,3 miliardy eur, zatiaľ však tento údaj nie je podporený konkrétnymi opatreniami. Doteraz predstavené úpravy by mali viesť k zníženiu deficitu o 282 miliónov eur, z čoho 130 miliónov eur tvoria úspory samospráv. Naďalej tak chýbajú informácie o opatreniach za 1 miliardu eur. Upozornila na to vo štvrtok Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) s tým, že zatiaľ nevie vyhodnotiť realistickosť celého konsolidačného balíka.
„Súčasťou balíčka na strane ´výdavkových úspor´ by mala byť aj zatiaľ nepotvrdená refundácia takmer plošných energodotácií alebo iných výdavkov rozpočtu zo zdrojov EÚ v sume 435 miliónov eur. Energodotácie ako také však možno považovať za dekonsolidačné opatrenie, tým pádom kompenzovanie prípadnou refundáciou predstavuje len neutralizáciu ich negatívneho rozpočtového vplyvu, nejde teda o úsporné opatrenie a nemalo by sa počítať do konsolidačného balíčka,“ vysvetlila RRZ.
Po pripočítaní energodotácií by aj v prípade ich refundácie z eurofondov bola podľa rady celková veľkosť balíčka 2,3 miliardy eur alebo 1,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), nie deklarovaných 2,7 miliardy eur. „Ak by k uvedenej refundácii nedošlo, vplyv balíčka na verejné financie by bol len 1,9 miliardy eur (1,3 % HDP). Napokon, ak by sa nepodarilo doručiť nateraz nešpecifikované úspory v predpokladanej výške, prínos balíčka by dosiahol len 1,3 miliardy eur (0,9 % HDP),“ vyčíslila RRZ.
Vláde vytkla, že napriek apelu, aby v opatreniach prevažovali úspory na strane výdavkov, väčšina z nich je stále na strane príjmov rozpočtu, podobne ako v predošlých rokoch. Viac ako polovica príjmových opatrení navyše podľa rady priamo zaťažuje ekonomickú aktivitu. Zameriavajú sa totiž predovšetkým na navýšenie daňovo-odvodového zaťaženia práce, a to cez zvýšenie sadzby zdravotných odvodov, navýšenie sociálnych odvodov platených živnostníkmi či zvýšenie progresivity dane z príjmov fyzických osôb.
Fiškálna rada upozornila aj na to, že časť z predstavených opatrení je jednorazového alebo dočasného charakteru a existuje riziko, že časť z doposiaľ nekonkretizovaných úspor na strane výdavkov bude tiež len jednorazová. Existuje tak výrazné riziko, že vplyv na trvalé zlepšenie verejných financií bude oveľa nižší, ako deklarované sumy konsolidácie.
„Dočasné opatrenia neprispievajú k dlhodobej udržateľnosti a budú musieť byť v budúcnosti nahradené novými opatreniami, čo neúmerne predlžuje obdobie konsolidácie a jej rozsah v ďalších rokoch a zároveň zvyšuje riziko jej realizácie z dôvodu tzv. konsolidačnej únavy,“ doplnila RRZ.
