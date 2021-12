RRZ v novembri mierne znížila odhad deficitu na úroveň 6,494 mld. eur

Bratislava 1. decembra (TASR) – Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znížila odhad tohoročného deficitu verejnej správy na 6,494 miliardy eur alebo na 6,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je o 76 miliónov eur menej ako v októbrovej prognóze. Pokles je spôsobený najmä nižšími výdavkami na spolufinancovanie z dôvodu pomalšieho čerpania EÚ fondov, uviedla v stredu kancelária RRZ.



"Odchýlka očakávaného deficitu verejnej správy od aktuálneho odhadu vlády je pozitívna vo výške 1,224 miliardy eur (1,3 % HDP), čo znamená, že riziko nárastu schodku nad úroveň predpokladanú vládou ostáva nízke," priblížila RRZ. Aktuálny odhad vlády zverejnený v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy (VS) na roky 2022 - 2024 predpokladá deficit vo výške 7,9 % HDP. Očakávaný vývoj verejných financií je však podľa RRZ ovplyvnený neistotou z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a jej dôsledkov na makroekonomický vývoj.



Najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo VS oproti očakávaniam vlády odhaduje RRZ vo výdavkoch štátneho rozpočtu. Úspora vo výške 586 miliónov eur (0,6 % HDP) vyplýva najmä z pomalšieho čerpania kapitálových výdavkov, keďže nízke tempo rastu počas prvých desiatich mesiacov nezodpovedá vysokej úrovni koncoročných výdavkov predpokladaných vládou.



Dodatočné riziko pre hospodárenie verejných financií prinášajú aktuálne opatrenia z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie. Pri výdavkoch na dodatočné kompenzačné opatrenia kancelária RRZ očakáva, že negatívne ovplyvnia hospodárenie VS prevažne v roku 2022. Opatrenia vlády na riešenie pandémie v aktuálnej prognóze dosahujú výšku spolu 3,062 miliardy eur (3,1 % HDP), pričom oproti odhadu vlády je vplyv na saldo VS nižší o 115 miliónov eur (0,1 % HDP).