Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Ekonomika

RRZ: V uplynulých rokoch sa výdavky na dôchodky výrazne zvýšili

.
Bankovky, ilustračné foto zo dňa 17.10.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vlna odchodov na predčasný dôchodok navýšila výdavky o ďalších 0,3 % HDP (0,4 miliardy eur).

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Medzi rokmi 2018 a 2025 výdavky na dôchodky na Slovensku rástli rýchlejšie ako ekonomika. Zvýšili sa tak z 8 na 9,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je jeden z najväčších nárastov v EÚ. Tento rok to zodpovedá vyšším výdavkom o 2,1 miliardy eur. Keďže príjmy dôchodkového systému v pomere k HDP nerástli, ide o dodatočné zaťaženie deficitu verejných financií, upozornila na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Za týmto nárastom je podľa rady viacero dôvodov. Najvyšší príspevok 0,65 % HDP alebo 0,9 miliardy eur spôsobili legislatívne zmeny, a to najmä vyšší a plošný 13. dôchodok, rodičovský dôchodok či prehodnocovanie invalidných dôchodkov. Vlna odchodov na predčasný dôchodok navýšila výdavky o ďalších 0,3 % HDP (0,4 miliardy eur).

Nesystémové nastavenie prvej valorizácie novo priznávaných dôchodkov vyvolalo v rokoch 2023 a 2024 výraznú vlnu predčasných odchodov do dôchodku. Vysoká inflácia z predchádzajúceho obdobia, od ktorej sa valorizácia odvíjala, spôsobila, že predčasné dôchodky boli pre mnohých poistencov výhodnejšie, než by boli dôchodky priznané v riadnom termíne o rok či dva neskôr. Tento efekt ešte posilnila legislatívna úprava, ktorá v tom čase zmiernila podmienky pre vstup do predčasného dôchodku, a tým rozšírila okruh oprávnených žiadateľov,“ priblížila RRZ.

Starnutie populácie, teda rast počtu poberateľov dôchodkov mimo vlny predčasných odchodov, zvýšilo výdavky v tejto oblasti tiež o 0,3 % HDP. Rovnaký nárast spôsobil aj tzv. inflačný šok. „Valorizácia štandardných dôchodkov, hoci oneskorene, udržala ich kúpnu silu aj pri poklese reálnych miezd, a teda aj platených sociálnych odvodov. K rastu výdavkov najvýraznejšie prispel tzv. kompozičný efekt, keď novopriznávané dôchodky boli podstatne vyššie ako zanikajúce,“ vysvetlila RRZ.

Výdavky na dôchodky sa podľa nej pri aktuálnych makroekonomických predpokladoch ustália v najbližších rokoch na súčasnej úrovni okolo 9,5 % HDP. „Starnutie populácie a návrat rodičovského dôchodku od roku 2026 (ako asignácia dane z príjmu) budú na jednej strane prispievať k ich ďalšiemu rastu, naopak, nižšia inflácia, vyprchanie dočasného negatívneho vplyvu predčasných dôchodkov, ako aj rast počtu dôchodcov s príjmami z 2. piliera by mali tento rast tlmiť,“ doplnila fiškálna rada.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb