< sekcia Ekonomika
RRZ: Verejné výdavky oproti obdobiu pred pandémiou vzrástli
Podľa schváleného rozpočtu by mali verejné výdavky, vrátane eurofondov, dosiahnuť v budúcom roku 46,9 % HDP, pričom RRZ odhaduje o niečo nižšiu úroveň 46,6 % HDP.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Celkové verejné výdavky na Slovensku v uplynulých rokoch výrazne narástli. Ukazuje to aj rozpočet na budúci rok, v ktorom plánované výdavky prevyšujú obdobie pred pandémiou o takmer 7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Poukázala na to v stredu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Podľa schváleného rozpočtu by mali verejné výdavky, vrátane eurofondov, dosiahnuť v budúcom roku 46,9 % HDP, pričom RRZ odhaduje o niečo nižšiu úroveň 46,6 % HDP. V období pred pandémiou boli výdavky priemerne na úrovni 40 % HDP, narástli teda o takmer 7 percentuálnych bodov (p. b.), pripomenula rada.
Upozornila, že výška verejných výdavkov závisí aj od čerpania eurofondov a vrcholy čerpania v rokoch 2015 a 2023 sú ťažko porovnateľné s ostatnými rokmi. Preto RRZ porovnala rok 2027 s predkrízovým priemerom rokov 2016 až 2019.
„V porovnaní s predkrízovými rokmi 2016 až 2019 vyčleňuje rozpočet pre rok 2027 oveľa viac zdrojov na sociálne zabezpečenie (o 1,9 p. b.) a zdravotníctvo (o 1,7 p. b.). Naopak, oveľa menej peňazí je v rozpočte určených na dopravu, najmä na investície do infraštruktúry (o 0,9 p. b.). Narástli teda hlavne bežné výdavky, zatiaľ čo investície naopak poklesli,“ zhodnotila RRZ.
Vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie súvisia podľa nej najmä s rastom výdavkov na starobné dôchodky, vrátane 13. dôchodkov, a to o 1,3 p. b.. Prispievajú však aj vyššie výdavky na kompenzácie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prídavky na deti a daňový bonus. V oblasti zdravotníctva sa v rozpočte na rok 2027 prejavuje predovšetkým rast miezd zdravotníkov, doplnila RRZ.
Podľa schváleného rozpočtu by mali verejné výdavky, vrátane eurofondov, dosiahnuť v budúcom roku 46,9 % HDP, pričom RRZ odhaduje o niečo nižšiu úroveň 46,6 % HDP. V období pred pandémiou boli výdavky priemerne na úrovni 40 % HDP, narástli teda o takmer 7 percentuálnych bodov (p. b.), pripomenula rada.
Upozornila, že výška verejných výdavkov závisí aj od čerpania eurofondov a vrcholy čerpania v rokoch 2015 a 2023 sú ťažko porovnateľné s ostatnými rokmi. Preto RRZ porovnala rok 2027 s predkrízovým priemerom rokov 2016 až 2019.
„V porovnaní s predkrízovými rokmi 2016 až 2019 vyčleňuje rozpočet pre rok 2027 oveľa viac zdrojov na sociálne zabezpečenie (o 1,9 p. b.) a zdravotníctvo (o 1,7 p. b.). Naopak, oveľa menej peňazí je v rozpočte určených na dopravu, najmä na investície do infraštruktúry (o 0,9 p. b.). Narástli teda hlavne bežné výdavky, zatiaľ čo investície naopak poklesli,“ zhodnotila RRZ.
Vyššie výdavky na sociálne zabezpečenie súvisia podľa nej najmä s rastom výdavkov na starobné dôchodky, vrátane 13. dôchodkov, a to o 1,3 p. b.. Prispievajú však aj vyššie výdavky na kompenzácie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prídavky na deti a daňový bonus. V oblasti zdravotníctva sa v rozpočte na rok 2027 prejavuje predovšetkým rast miezd zdravotníkov, doplnila RRZ.